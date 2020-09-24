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佳醫集團獲利持穩 血液透析相關產品搶進東協國家市場

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

佳醫集團（4104）今(24)日舉行法人說明會，總經理張明正表示，佳醫洗腎本業及轉投資獲利穩定，上半年稅後純益2.84億元，較去年同期成長10.9%。集團過去營運以通路為主，包括血液透析(洗腎)、醫美與長照，未來營運將會更朝向醫院管理，看好透析及長照獲利穩定成長，預期營運仍穩定成長。

展望未來，張明正表示，短期就現有通路擴大市場規模，尋找其他產品線加入；中期則要找醫療夥伴，尋找新的醫療產品，以集團效應來思考；長期則是要積極布局東協國家，包括菲律賓、馬來西亞和印尼。

佳醫集團受惠國內洗腎市場成長，並積極朝東協市場布局。張明正表示，台灣在血液透析(洗腎)的年複合成長(CAGR)約3-5%，至於東南亞市場布局，著重在東協國家，其中菲律賓已經布局十多年，目前有6家血液透析中心，目前占佳醫公司約1%。不過，菲律賓到近期才有醫保，但醫保又有血液透析的限制，近期年年營收約1億元左右。

不過，張明正表示，比起菲律賓，公司看好馬來西亞布局的未來成長動能，血液透析相關產品，可望讓產品持續優化，透過經銷體系，賣到其他東協國家。而因醫材取證和銷售許可等，產品結構調整需要2-3年才能發酵。

佳醫集團整體營收比重來看，佳醫公司占營收約六成，久裕和曜亞約占三成，剩下一成為其他。而佳醫公司在血液透析占六成，其中其餘則為三成是外科產品，一成是血袋等醫材。

曜亞庫存調整已完成，接下來將會漸漸撤出中國市場，目前僅留下香港，多少會影響營收。至於佳醫美人及健髮DR CYJ將持續展店；久裕也站穩國內原廠藥物流，目前僅次於裕利，市佔第二，並爭取老人用藥產品代理，持續投入細胞療法冷鏈物流。

在轉投資方面，長期照護通路整體床位數達3264床，其中通路ABH床位數2800床，目前正在洽談新床位約1000床，並透過設立日照中心，延伸至失能前市場。

此外，佳醫日前透過轉投資公司宏順宸入股博謙生技，持股約8.5％，並拿下過半董事，未來在董事會上具有主導地位，也完整集團在生醫產業的版圖。

血液透析 洗腎

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