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消費者看漲房價、市場轉多頭 打破房市六年空頭

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

根據永慶房屋2020年第4季網路會員調查，看跌房價比例由疫情初爆發的55%，降至上季的35%，再陡降至本季的19%；認為房價看漲的比例則從第2季的15%升至上季的30%，第4季再大幅彈升至48%，顯示近五成消費者看漲房價，看漲比例創29季來新高，也打破房市六年空頭，首次反轉看漲。

永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查自2007年開始，每季不間斷的蒐集消費者對房市的看法，已累積14個年頭，可以觀察房市長期趨勢。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，若將時間拉長來看，可以發現在2014年以前房價看法的起伏相當大，主要是全球政經變化以及國內房市相關政策較密集的推動與立法，很快速的反應在消費者對房價的看法上。

謝志傑分析，但自2014年開始討論房地合一稅後，抑制短期投機炒作，空頭格局正式確立，連續六年消費者看跌比例大幅高於看漲，看漲比例持續低谷盤整，長期打底完成後，今年出現首次反轉，消費者看漲比例逆轉勝，房市出現轉多跡象。

調查結果也顯示，有六成消費者認為2020年下半年至2021年上半年，就是購屋好時機。葉凌棋表示，消費者認為國內疫情趨緩、超低利率環境，加上房價平盤整理很長一段時間，讓長期累積的需求買氣逐漸爆發，除非疫情有變化，否則未來一年內房市表現皆樂觀以待。

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