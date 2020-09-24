外資與台商回流擴大投資 桃園成科技命脈重鎮

依據信義全球資產統計，上市櫃2020年1至8月商用不動產交易金額來到1,053億元，其中工業地產交易總金額653億元，佔整體商用金額的6成，又以桃園交易金額稱霸各縣市，總交易金額來到173億元。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，台灣持續受到國際大廠加碼投資以及台商回流等影響，投資動能繼續提升，而軌道經濟再加上都市工業土地，使得大廠持續搶進桃園熱區，在廠商自用擴廠、建商買地建廠的情況下，今年上半年工業類核發建照面積桃園為六都之冠，廠房及工業用地交易依舊熱絡。

統計資料顯示，今年前8月上市櫃公司在工業地產交易金額來到1,053億元，桃園市以173億元居冠，其次是新北市的154億元，第三名則是台南市132億元，台中也有59億元，新竹縣則有37億元。

信義全球分析，除了海空聯運區位優勢外，桃園工業廠房與土地因取得成本相較雙北市划算，對於企業做為生產基地而言，也具有價格優勢，而許多台商回台設廠因有生產急迫性，因此現況已有廠房的產品，多受企業青睞。

近幾年企業熱愛投資的工業區，集中在龜山工業區、中壢工業區、華亞科技園區、桃園科技工業園區等，其中以華亞科技園區每坪土地單價最高，因有捷運經過以及近林口的影響，每坪行情在42~45萬元，其次依序為龜山工業區28~34萬元，中壢工業區20~32萬元，桃園科技工業園區10~12萬元，科技以及傳產業為主要投資大宗。科技擴廠需求仍強勁，無論工業土地或廠房，將持續成為市場熱愛投資的標的。

根據經濟部投審會資料顯示，今年1-7月外商來台投資金額較去年同期成長11%，包含Google、Facebook、亞馬遜、英特爾等在台設立研發中心。不僅外商紛紛來台投資，台灣電子廠商也展開分散生產據點，工業地產成為疫情下最夯的話題，從投資縣市分析，桃園交易金額蟬聯2年冠軍，鄰近大台北生活圈，又擁有陸海空優勢，仍是企業投資最大的考量之一。

柯宏安表示，台灣研發地位受外商看中，許多大廠已將高技術轉移到台灣，像是近期擴大來台投資的蘋果在龍潭區蓋新廠，研發新世代顯示器，桃園產業聚落多元完善，廠商進駐意願高，使得桃園工業用地需求持續穩定，帶動工業地產交易熱絡。