航空貨運暢旺 阿聯酋航空以創新方式取得更大載貨空間

新冠肺炎疫情橫掃全球，航空客運受到嚴重的衝擊，但貨運相當暢旺，成為各家航空公司主要的獲利來源，由於除了貨運還有醫療用品的運送，阿聯酋航空以創新的方式優化貨運航班，取得更大的載貨空間。

阿聯酋航空表示，隨著新冠肺炎疫情爆發，阿聯酋航空多數客機停飛易造成貨運運載量下降，影響各國取得需求暴增的個人防護設備及其他醫療設備。自4月中起，阿聯酋航空SkyCargo貨運透過調整波音777客機內的座位及上方的行李架，讓貨物也可存放於客艙中，使單一航班可更有效的裝載貨物，讓急需的物資能更快速的抵達目的地，也提升航班的使用效率。

此外，阿聯酋航空亦透過移除經濟艙座位的方式，讓貨物除了在貨艙及腹艙存放外，獲得更多的迷你空間。在等待各國邊境解封的同時，阿聯酋航空也積極與各國合作提供撤僑航班。自今年4月至6月，阿聯酋航空已執飛超過200班撤僑班機至將近40個阿聯酋航空的航點，並包含特定大使館所提出的特殊航班（例如雪梨飛往曼谷的航班）。

阿聯酋航空指出，今年4月至6月間，阿聯酋航空SkyCargo貨運已在全球執飛超過一萬個航班，路線橫跨六大洲，為有需求的使用者運送重要貨物。在這一萬個航班中，除了既有固定執飛的航點外，也包含特定目的地以及包機航班。

今年9月初起，阿聯酋航空SkyCargo貨運也快速擴張航點網絡，目前固定執飛超過120個貨運航點，並於杜拜往返台北的客機提供貨運裝載服務。

目前，除了提供每周四班往返台北及杜拜的班機之外，自今年9月12日起，每周還有一班自杜拜出發，經台北飛往印度孟買再飛回杜拜的純載貨班機，皆以波音777客機執飛，除搭載旅客之外，也可運用腹艙裝載貨物，確保每一趟航班都能維持商業用途。

阿聯酋航空說，今年4月至6月間，阿聯酋航空SkyCargo貨運於杜拜－台北間主要運送個人防護裝備及口罩等醫療物資；目前則為運送電子設備及其零配件。而在客運需求以外，阿聯酋航空SkyCargo貨運在台北的運作也相當活躍。

至於客運市場，阿聯酋航空表示，隨著國際旅遊市場緩慢重啟，阿聯酋航空也逐漸恢復全球運航，並在航程中確保每位旅客皆享有安全且順暢的飛行體驗。阿聯酋航空持續與各國政府及地方當局維持緊密的聯繫，確保復飛的速度符合國際旅客的需求。

此外，所有旅客及工作人員的安全與衛生更是我們的首要考量。在更多機場及城市重啟之際，阿聯酋航空會持續努力將航點恢復至爆發新冠肺炎前之的水準。