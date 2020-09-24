達新日本子公司民事訴訟案和解 可獲賠償2,116萬元

達新（1315）今（24）日代日本子公司達新商事株式會社公告，針對4年前對國本和男等人所提出的民事訴訟賠償案，達成和解，國本和男等人應支付達新商事株式會社7,669萬日圓（約新台幣2,116萬元），達新將可獲得相關的賠償金進帳。

達新商事株式會社是在2016年8月，向日本大阪地方法院提出民事訴訟，要求國本和男等人返還不當得利。去年4月大阪地方法院一審判決，認同達新的主張，判決國本先生、S&K公司、以及中山女士等人應賠償達新的損害，惟全案得上訴。

今天是上訴期限的最後一天，由於達新方面並沒有收到上訴，等同被告認同和解。而達新考量在日本算是外商公司，基於以和為貴，也決議不提出異議，接受和解協議。