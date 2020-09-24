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統一時代、台中大遠百周年慶登場 首日業績增兩成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

百貨週年慶陸續開跑，「美麗經濟」來勢洶洶，包括台中大遠百與統一時代百貨周年慶皆在今（24）日登場，首日即繳出不俗的戰績，業績皆有兩成的成長，為今年的百貨週年慶大戰奪得好彩頭。

統一時代百貨表示，台北店「2020超強週年慶」今日開打，開店前就有排隊人潮搶進場，近期市場回溫消費力道果然強勁，截至下午3點全館人潮及業績較去年成長2成。統一時代百貨台北店今年首度與高雄夢時代購物中心同步展開週年慶，推出史上最超值的優惠，低門檻、高回饋的加碼活動，包含首11日（9月24日~10月4日）化妝品滿2,000送300、全館指定櫃位滿3,000送400，搭配台灣PAY回饋率最高達25%。此外，9月24日~10月14日聯名卡友可再獨享刷5,000送200、16大指定銀行高檻刷60,000送500，全力衝刺週年慶。

統一時代百貨台北店與高雄夢時代購物中心「2020超強週年慶」，聯手40大品牌同慶，推出破千件超殺的優惠組數，化妝品獨家買一送九超強組合，更全面下殺46折起，推薦雪花秀潤燥養膚精華加大組、SHISEIDO紅色美力正宗小紅瓶組，且今日限定雅詩蘭黛神級精華必收發燒組在開店1小時內就被搶光光。

而家居用品推薦Dyson二合一涼風空氣清淨機、SAMSUNG 65吋8K量子電視、PHILIPS智能感溫調控技術護髮溫控吹風機、OSIM V手天王按摩椅，凡購買北高共版指定家電商品累計滿25,000元贈PHILIPS手持式吸塵器。

其他首日一開店就秒殺售罄的熱賣商品，包含SK-II超肌能活膚優惠組、LANCOME超修護極光肌因組、UCHINO買一送一毛巾組、鍋具及保溫杯加10元多一件超值組合。

台中大遠百也表示，周年慶首日業績較去年成長2成，成長較大的包括精品、化妝品、家電，今年周年慶檔期目標業績為31億元，要較去年成長10%。

統一時代百貨 周年慶

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