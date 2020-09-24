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內政部修法 新建材改第三方認可

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

為加快新穎建材應用在建築物上，內政部修法，未來申請建築新材料認可，可至內政部指定的評定機構同時完成評定及認可服務，約14個工作天就可收到認可通知書，透過一站式便民服務，可大幅縮短認可時間，每年預估有600件申請認可案受益。

內政部表示，現行申辦建築新技術、新工法、新設備及新材料認可的專業廠商，取得性能測試報告書後，須至營建署指定的評定機構取得性能規格評定書，再至營建署申請認可程序，完成試驗、評定、認可三階段程序，約30個工作天，才能領到認可通知書。

這次修法考量建材認可制度從1974年施行迄今，已超過46年，整體制度相當成熟，並參考國外先進國家的認證機制，由民間機構認證，政府擔任監督者，因此，內政部今(24)日部務會報通過「建築技術規則總則編」第4條修正草案，簡化建築技術、新工法或建築設備查核程序，明定認可工作得委託經指定的性能規格評定機關（構）、學校或團體辦理，縮短行政時效。

內政部指出，依規定經認可的建築新技術、新工法、新設備及新材料的有效期限，最長以三年為限，認可期限屆滿應重新申請認可延續，每年營建署受理申請認可案量約600件。未來修法後，將委由指定評定機構分攤認可工作，將可大幅縮短認可核發時間。後續營建署將持續透過修法，落實後市場管理監督機制，以確保整體建築物品質。

內政部

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