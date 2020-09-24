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新北地政局與台北大學簽MOU 促進青年參與公共事務

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

為促進青年參與公共事務，新北市地政局今（24）日與台北大學不動產與城鄉環境學系合作簽署備忘錄（MOU），未來將開放學校參與地政局相關業務、擴大學生實習機會，讓青年的想法與創意融入市政。

新北地政局長康秋桂指出，本次簽署的MOU包含三大亮點，亮點一為課程實作，藉由舉辦地政大講堂、大四專題、暑期實習等，提供學生各類地政議題實質合作機會，一方面引導青年關注公共議題，挹注創新思維，一方面亦可強化學校人才培訓。

亮點二為議題研究，由政府部門提供可開放之相關資料，讓學生在參與實作過程中深入議題探討，激發研究目標進而產生多元豐富的研究成果，以作為未來政策規劃之參考。

亮點三為社會參與，藉由新北市特有的地政專車與校方地政服務社共同組成地政服務團，針對重要政策進行下鄉宣導或駐點服務，初期以成立國土計畫服務團為目標，積極進行國土計畫新制之宣導，透過青年自主參與社會服務，了解政府在推行新制度時如何取得民眾信任並降低影響程度，共同研究如何超越單方面的思維與民眾溝通對話，創造青年的新契機。

康秋桂表示，北大不動產與城鄉環境學系是一個以綜合性與國際化的角度，整合不動產與城鄉環境相關領域的學系，該系致力於教學、研究與服務等三大面向的均衡發展，學習範圍涵蓋不動產與城鄉環境相關之經營與管理、測量與空間資訊、規劃與治理、保育與防災、法制與政策等五大群組，與地政局的政策方向不謀而合。

康秋桂說，為了使學生能學以致用，在青年未來進入職場前，提早了解行政機關及職場實際工作狀況，減少學用落差，透過本次共同合作簽署合作備忘錄，密切達成官學合作的目標。

台北大學 職場 實習

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