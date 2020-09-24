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板橋大遠百周年慶前哨戰開跑 今年目標26億元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
板橋大遠百「韓流魅力盡在遠百」展售活動，遠百總經理徐雪芳站台推薦。圖／遠百提供
板橋大遠百「韓流魅力盡在遠百」展售活動，遠百總經理徐雪芳站台推薦。圖／遠百提供

遠百（2903）旗下板橋大遠百於周年慶前夕，9月24日至10月6日規劃「韓流魅力盡在遠百」展售活動，今日舉行開幕儀式，為周年慶前哨戰。板橋大遠百周年慶在10月22日啟動，今年業績目標為26億元。

遠百表示，此次韓國展於遠百12間分店盛大舉辦，引進韓國擁有大批忠實粉絲、激萌可愛的KAKAO friends周邊商品，不用再到專門店排隊好幾個小時，更集結上百種類韓國美食商品及化妝品、伴手禮，要讓消費者滿足韓流購物慾，不用出國門也能零距離接觸。

第一波於台中大遠百、遠百寶慶店、遠百花蓮店、遠百板橋中山店、台南大遠百、遠企購物中心舉辦皆廣受消費者好評，第二波9月24日至10月6日將於遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義、高雄大遠百盛大舉辦。

板橋大遠百也進行周年慶暖身活動，於9月24日至10月5日推出女、男裝單筆消費滿3000元送100元韓國展抵用券，邀請消費者一齊體驗道地韓式魅力。此外，同期正值「時尚禮賓週」檔期，遠百APP會員於百貨服飾、名品當日消費滿5000元送500元，若民眾9月24日至10月4日持紙本振興券於百貨服飾、名品當日單筆消費滿3000元送300元。

還有各式韓式美食等民眾來品嚐，韓國道地國民美食，韓國海鮮榨醬炒麵優惠價150元，讓你享受黑紅色醬汁的正宗韓式炒麵。旅韓必吃的韓國辣炒雞、雪花起司炸雞優惠價均120元。韓國起司魚腸熱狗優惠價100元，誇張的牽絲起司成為噱頭。還有韓國最受歡迎的傳統小吃三味糖餅，蜂蜜堅果糖餅售價60元、Nutella巧克力糖餅售價80元。

展售會並在指定時間推出「限定超優惠每日一物」，除祭出超特惠價格外，還有買一送一的超強組合。像是9月25日辣牛肉湯買一送一，9月26日廣川金牌海苔原價400元、推薦價230元，10月1日韓森口袋原燒酒買3送1，10月2日韓爸田園日記米餅系列原價189元、推薦價99元。

遠百 韓國 周年慶 韓流 伴手禮

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