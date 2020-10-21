投資「好神期」！華南期勝看盤軟體獨門利器、資源強大

聯合線上 / 黎允之

期貨投資族有福了！俗話說，「工欲善其事，必先利其器。」華南金控子公司華南期貨精心打造「華南期勝指標軟體系統」，幫助投資人精準掌握盤勢，搶得先機，「期」開得勝！

專屬獨門利器——期權籌碼分析超吸睛
「華南期勝指標軟體系統」適用於台指期、部分國外期貨，提供最合乎人性的視覺化介面資訊，讓投資人直覺反應，操作簡易。無須安裝軟體，隨開即用，同時跨平台呈現，環境自由度高，使用者可因應個人習慣，自設指標、風格，打造專屬介面，可說是一款「客製化」的期貨軟體系統。

專屬獨門利器——期權籌碼分析，推出至今已受到無數投資人的好評。藉由匠心獨具的介面設計，投資人可即時清楚地掌握台指期盤中籌碼指標，了解大戶力道、散戶力道等主散方向，評估多空方攻擊能量，並掌握盤面上掛單與成交的數量統計。

此外，還貼心設計「台指期大戶儀表板」吸睛圖表，透過儀表板的呈現方式，讓投資人對大戶力道、大戶掛單能量一目了然，幫助投資人精確解讀、智慧決策。

自訂參數即時比較，投資人的助攻「神隊友」
除了提供相關資訊，「華南期勝指標軟體系統」更以成為投資人的助攻「神隊友」為己任。投資人可在看盤系統中疊合想要的指標與自訂參數，並可即時參考專業規劃與分析文章，在盤中提供操作上的參考與指引。另外，還可透過型態轉折指標，讓數據發揮最佳參考價值，藉由即時盤型分類判讀，掌握盤中多空觀察區，圖表支援國內外多種商品，並支援15K與60K兩種週期的觀察。

針對選擇權的投資人，「華南期勝指標軟體系統」也提供選擇權盤中即時CP比較，投資人可在畫面上引入多組履約價之買賣權，藉此觀察數個履約價之間隨著盤面波動的狀況，看看是否有介入操作的機會。

「華南期勝指標軟體系統」如同一位專業投資顧問，藉由功能強大且最具彈性的資料分析智慧平台，幫助投資人快速釐清數據背後的趨勢與意義，使用上省時又便利，讓用戶投資時更加得心應手！更多資訊請參閱華南期貨官網>>https://ft.entrust.com.tw/index.do

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