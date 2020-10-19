買法拍屋不踩雷！金融機構首創「一站式法拍服務」

高房價時代，價格低於市場行情的法拍屋、銀拍屋，不失為一個成家好選擇！然而，購買法拍屋眉角多，萬一哪個環節出問題，或是得標後尾款不及到位，後續麻煩不斷……，如何才能購買法拍屋不踩雷？

華南金融集團旗下子公司——「華南金資產管理股份有限公司」（簡稱華南金AMC）是台灣金控界第一家開辦受託代標法拍業務的公司，專門服務對法拍屋有興趣卻不熟稔法拍屋市場的民眾，藉由專業團隊與數位科技，幫助民眾精準投標、成功得標、安心交屋。

為了讓客戶能夠即時掌握更透明、準確的資訊，華南金AMC自107年推出「法拍好伴」網路平台，透過LINE官方帳號提供民眾方便簡易的申辦流程以及公開透明的法拍資訊，已成功幫客戶代標上百件法拍屋，且透過華南金專業房價評估，提供給客戶法拍屋的「建議出價區間」，大大提升標購法拍屋之得標率；並創新結合代標、銀行代墊及貸款、產險的住宅火險等業務，領先業界推出「代標+代墊+保險」一站式法拍服務，為每位客戶提供專屬諮詢，讓購買法拍屋變得更容易。

無論是土地、廠房、住宅、店面、透天厝、法拍屋、金拍屋……，華南金AMC團隊擁有多年實務經驗，於北、中、南皆有據點，會在投標前至不動產現場勘驗，提供不動產調查報告、代墊款轉介服務及房貸資訊；在投標時提供價格建議，幫助客戶精準出價、並確認資料正確無誤；得標後則協助客戶安心過戶、順利點交，讓客戶買得放心，住得安心，理想好屋輕鬆入手。

此外，華南金AMC還不定期舉辦「華南金AMC銀拍屋公開標售」，客戶可預約看屋，專人帶看，買賣免服務費，幫客戶省下更多購屋成本，享受優質划算的購屋體驗。

對法拍屋或想瞭解華南金銀拍屋者，歡迎撥打免費服務專線0800-088-568洽詢，或加LINE官方帳號好友，將有專人為您諮詢，也可在官網留言，讓華南金AMC成為您投入法拍屋市場的最佳夥伴！