輕鬆精省好康滿滿 華南銀行新一代SnY服務

精打細算的小資族總是希望聰明消費，但另一方面又不想在炎炎夏日犧牲午休時間，跑銀行臨櫃辦理瑣碎手續，華南銀行貼心推出結合數位帳戶與行動支付的新一代的SnY（Smart and Young) 服務，簡單步驟上網申請，就能擁有24小時貼心又安全的行動理財服務，還享有10大專屬優惠，真是令人眼睛一亮，想立刻加入SnY行列！

主打「好康、好用、好方便」的新一代SnY，讓忙碌的消費者輕鬆享有三大功能：第一，在家E指網路購物，搭配全球最高規的SSL128位元加密保護，與最新的互動式行動認證技術「隨行保鑣」，交易迅速又安全，跟信用卡說掰掰；第二，各種麻煩的繳費繳稅一指完成，再也不用瞇著眼睛一次又一次核對轉帳帳號；第三，逛街吃飯一掃QR code就付帳，不必在大包小包間掏腰包數鈔票。

除了方便上手，降低使用門檻，單一帳戶滿足存款、理財、結匯、轉帳、消費回饋金，消費者不必迷失在各類帳戶與密碼間。最能打動消費者的，還是滿滿的10大好康：存款有台幣活存利率最高2%，外幣活存享6個月定期牌告利率，大勝定存又能靈活運用資金；理財有新申購定期（不）定額基金，享申購手續費2折優惠；出國旅遊14種外幣都有結匯優惠；利用QR code付款轉帳手續費全免，約定轉帳扣款代付每月也有10次免手續費；網路購物轉帳每月前5筆免收手續費，加上每月最高3.5%現金回饋，零零總總加起來，半年輕鬆賺進好康將近萬元！

此外，華銀支付支援台灣Pay QR Code共通支付標準，出門只要帶手機，一開二掃三確認，付款安全方便又迅速！因應熱騰騰的振興三倍券，用戶可登錄華銀支付來使用，聰明消費，盡享回饋。新用戶開立SnY帳戶，多樣支付、多項優惠，一站滿足，還可立即享有優惠！

聰明精省，又兼顧生活品質的小資族們，心動不如馬上行動，現在就申請加入SnY，好康不落人後。