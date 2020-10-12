打敗0利率與高波動 首選華南永昌投信WE多重資產基金

儘管全球經濟陸續解封，不過在今年這場新冠肺炎疫情的擾亂下，低經濟成長率、低利率及高波動成為當前全球經濟和金融市場的常態。低利率環境使得能提供合理收益的理財產品越來越少，高波動的市場讓投資險峻更勝以往、資產配置困難度提高，為了解決投資人煩惱收益變少、波動變高，以及是不是投資一種產品就能達到資產配置等問題，華南永昌投信推出了「WE多重資產基金」，運用獨門的「領航策略」，透過「策略資產」，讓投資人能輕鬆面對波動的市場又能兼顧報酬。

觀察當前的市場，美國10年公債殖利率從1999-2000年的6%，歷經次級房貸與金融危機，到今年最低曾達0.394%，各種資產收益也明顯縮水，以台股為例，股利率從2008年底8.32%下降至2020年目前的3.94%，另新興市場債殖利率，從2008年底10.65%下降至2020年目前的4.68%，收益變少的同時，各類資產波動也大幅攀升，2018年時台股、陸港股和美股高低點差幅在15%~25%，投資等級債、新興市場債及高收益債不到10%，然而2020年迄今台股、陸港股和美股高低點波動大幅上升破40%，高收益債波動破25%，甚至道瓊指數在今年2、3月最大跌幅達37%，3月幾度熔斷。今年市場的波動前所未見，且預期未來波動恐成常態化。

在波濤洶湧的市場中，唯有找到領航的燈塔，才能安全航向財富。投資不再只是股債資產配置，最好的投資策略是要因應不同資產，善用多元策略資產工具進行操作，當市場在走跌時，達到控制波動較市場低、相對跌少的效益，當市場彈升時，上漲復原力較快，長期來看，可望創造超額報酬。華南永昌WE多重資產基金有別於市場上一般多重資產以收益或配息為主，除了傳統的股債配置外，透過「策略資產」，打造兩個核心的控制風險策略及一個關鍵的趨勢選股策略，如利率標普500指數與波動率指數負相關性、美元和黃金反向變動性進行策略式佈局，以有效控制投資組合波動風險及市場系統性風險，創造長期低於市場波動、報酬優於市場之表現，讓投資人在動盪不安的金融市場中，多一項穩健妥當的選擇。

華南永昌WE多重資產基金由經驗豐富與績效卓越的華南永昌投信總經理黃時彥與投資長呂靜怡領軍團隊，基金運用獨特創新的領航策略，統計1999-2020/6投資組合回測表現與一般多重股債平衡之表現，運用領航策略的基金年化報酬率5.66%，22年中有20年為正報酬，2008年報酬負最多僅-5%，而一般多重股債平衡年化報酬率3.23%，22年中有14年為正報酬，2008年負報酬最低來到約-21%。顯示華南永昌WE多重資產基金之策略更能有效參與市場投資機會，達到報酬佳、波動風險少之投資效益，是投資人長期核心配置的首選。

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