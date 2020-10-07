華銀「PGO聯名卡」主攻電動車族 眾多優惠力挺環保好生活

聯合線上 / 黎允之

近年來環保意識抬頭，愈來愈多人選擇省油、零排放的電動車，流線型車身搭配有設計感的色調成為時下青年的時尚指標。許多人想擁有一台電動機車，政府連年推出老舊機車換電動車的補助，華南銀行也在趨勢潮流頂端，力挺環保時代最夯的選擇！

看準蓬勃發展的電動車產業，華南銀行推出具有眾多好康的PGO聯名卡，為想購買或者已經是電動車車主的民眾，提供舉凡購車、繳電池資費、車輪保養的優惠。對於為著生活精打細算的民眾來說，PGO聯名卡是電動車車主的最佳選擇。儘管PBGN智慧電動車聯盟去年底刷出近三成的市占率佳績，擁車成本仍不見得比一般機車低。

有了華銀PGO聯名卡，輕鬆擁有電動車不是難事。只要在指定經銷商購買PGO全車系車款，單筆刷卡金額達四萬以上，就可以享24期分期零利率；若使用Gogoro NetworkTM官方網站及APP線上刷卡繳電池資費，或是綁定PGO聯名卡自動轉帳，還有5%現金回饋；符合繳費回饋且使用電子帳單的民眾，現金回饋可加碼到8%。另外，新戶只要在核卡60天內，約定聯名卡自動扣繳電池資費或一般消費滿三千元，還有新戶首刷好禮。

另一方面，民眾在疫情期間多轉為私人交通工具代步，汰換老車或添購新車的情況多了起來，電動車成為許多人的首選，PGO聯名卡就是最堅實的後盾。除了獨享車友的二輪保養優惠，電池資費扣款不限金額或單筆消費滿三千，就能在指定通路上享一般消費5%回饋；指定經銷商購買精品9折，單筆消費達三千元，還有3期分期零利率的好康。

有意願申辦PGO聯名卡的民眾，歡迎撥打華南銀行客戶服務專線0800-487-888，或加入LINE@好友，將有專人為您諮詢，讓華南銀行信用卡陪你一起精彩好生活！

華南銀行：https://card.hncb.com.tw/wps/portal/card

「謹慎理財、信用至上」
「●信用卡一般消費暨預借現金適用之循環信用年利率：5.36%~15%，循環利率之基準日為107年5月1日●預借現金手續費：每筆預借現金金額X3.5%+NT$100。●其他相關費率依本行網站公告。」

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