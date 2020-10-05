低保費、全面保障！小資族「喜福保」不意外

夏天戲水意外、機車族不小心發生擦撞、雨天路面濕滑、下樓梯不慎跌倒、出差時交通出狀況……，意外總是來得令人措手不及！

意外一旦發生，除了身體方面的損傷、各式醫療花費，還可能因此必須休養一段時間無法工作，經濟面臨沉重壓力，此時，一份實用的人身傷害保險就如同一張堅固的防護傘，能夠成為個人的醫療後盾，也能及時撐起家庭責任，讓經濟壓力獲得緩衝。

雖然台灣保險覆蓋率全球居冠，每人平均擁有三張保單，但是在投保時卻經常忽略意外造成失能的高風險，以及意外所衍生的家庭經濟負擔。有鑒於此，華南產險推出個人傷害保險「喜福保專案」，針對特定意外事故之身故或失能增額給付，最高可獲2,000萬保障，並可附加實支實付傷害醫療費用保險，讓保障更全面。若保戶因意外而住院，保險給付醫療費用與住院日額以及救護車費用。意外住院連續3天以上，再給付一筆慰問金，讓保戶可以安心療養，無後顧之憂。針對火災、重大燒燙傷、搭乘大眾運輸工具、客用電梯意外、車輛交通事故，「喜福保專案」也提供增額給付，減輕突發狀況造成的家庭經濟重擔。

「喜福保專案」保費按職業類別1-4類分級，第一類的內勤人員、家庭主婦、餐飲業櫃台人員、設計師、資訊系統工程師、褓姆……等，可享最優惠保費，讓保費計算方式更公平。小資族只要每天省下一杯咖啡的錢，就能獲得充足的保障，建構個人全方位的風險防護網，在意外發生時，保障自己和家人的生活品質不受影響，對於經常騎機車通勤、或是有差旅需求的上班族而言，加強意外保障不可少！