家族財富傳承利器 高保障壽險獨領風潮

聯合線上 / 黎允之

2020年新冠肺炎疫情讓全球人類看見生命的脆弱與無常，高資產族群因財富縮水及面對疫情風險產生的不確定性，迫切的想要提前規畫財富傳承，讓資產可以平穩傳承給子女和後代子孫。

華南銀行財富管理部表示，家族財富傳承的規劃有其複雜度，保險商品具有指定受益人的功能，不失為簡單又具效益的金融工具。中高資產族群在選擇保單時，多優先考慮具有高倍數壽險額度特性的保單，這類保單具有「資產保全、預留稅源及資產配置」的三大優勢。

華南銀行精選各保險公司優質高保障壽險商品，包含美元及新台幣計價的商品，滿足客戶多元幣別資產配置之需求，以「金美滿傳承美元利率變動型終身壽險」及「三富人生美元利率變動型終身壽險」為例，保單皆以美元計價，總繳保費大多不到身故保險金的一半，繳交第一期保費即可享有高槓桿倍數的壽險保障，CP值相當高。客戶可以事先設定身故保險金的給付方式，一次給付或分期定期5年至30年給付。假設500萬身故保險金，分10年給付，受益人每個月就能領到四萬多元的生活費，保障家庭生活品質，且目前處於低利率時代，保險公司依市場利率變化，當宣告利率大於保單預定利率時，還有機會獲得增值回饋金。

針對不願承受匯率風險之客群，另有以新台幣計價的「傳世富利利率變動型終身壽險」，透過保險槓桿創造倍數效益的身故保險金，協助守財又創富。繳費2年或6年即可保障終身，若不幸遭遇意外身故，還可獲得保障增額給付；若被保險人完全失能，則提供生活扶助金，讓生活安心無憂，2至6級失能可豁免續期保費，保障繼續有效。

在充滿不確定性的年代，多一分規劃，就能少一分遺憾。及早正視家族財富傳承規劃的需求，理性思考、預留稅源，超前佈署、替未來多設想一點，才能確實為家人撐起一把堅強的保護傘，讓關愛家人的心意更完滿。

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