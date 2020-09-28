小資族如何替自己加薪？定期定額「鈔」前佈局全球 分散風險最給力

近年來大環境動盪不安，令不少民眾感嘆：「這年頭，沒有什麼工作能夠保證做上一輩子！」因此，平時的投資理財、積極創造被動收入格外重要。在全球趨勢轉變下，不少投資人放眼全球，尋找國內外具投資效益、風險也相對可控的投資標的，投資新手欲儲備夢想基金，首先必須先挑選一家優質的證券商。

台灣有60間以上的證券商，選擇券商時，可以用「地點方便性」和「口碑信譽」做為篩選條件。華南金控旗下子公司——華南永昌綜合證券擁有39家分公司及186個華南銀行證券櫃檯，分佈於台灣各地，不僅提供國內投資人便利專業地諮詢服務，同時也是國外新金融商品的最佳銷售通路。

為了讓小資族也能輕鬆投資、替自己加薪，華南永昌綜合證券推出定期定額存股服務，每月只要3千元起，就能投資股票，把夢想放大！此外，更提供電子式交易的多種平台，如：線上下單、手機下單等，讓客戶享受24小時無區域限制的金融服務，讓客戶能夠有效利用時間，完整規劃布局、精準掌握投資契機且即時完成交易。

針對投資人投資海外股票、ETF、固定收益等商品之需求，華南永昌綜合證券也提供複委託服務。所謂「複委託」，就是由投資人委託國內證券商，再由該證券商透過外國證券商下單至外國交易市場。目前華南永昌綜合證券複委託可交易之海外股票(含ETF)，包括：美國、香港、中國(滬港通、深港通)等國家，透過複委託，投資人不需出國開戶即可交易，便利度大幅提升，同時，資金轉移均透過國內合法管道，在台灣進行，安全無虞，而且不須負擔跨國匯款手續費，可以節省投資成本，更令精打細算的投資人趨之若鶩，也讓複委託在這幾年大行其道，越來越熱門。

華南永昌綜合證券建議民眾，想要靠投資累積財富，不妨設定由「薪轉戶」定期定額自動轉帳扣款，養成「先投資、後消費」的理財紀律，面對市場大動盪時，做好風險管理和全球佈局，才能在震盪中逆勢突圍，穩當地累積財富。更多資訊請參閱華南永昌綜合證券官網：

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