薪轉戶選華南銀行好優惠　手續費折扣、房貸利率甜頭輕鬆享！

曾獲頒2018年今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信任獎」的華南銀行，透過百年品牌的財富管理經驗、深厚的專業知識，以及視客戶為家人的親切守護，從存款業務到各式金融商品規劃，滿足客戶所有的理財需求，華南銀行自始至終都是首選。

華南銀行陪伴客戶從第一本存摺到立業成家，攜手市井小民打造美好生活，用專業和充滿人情味的服務力挺企業共創雙贏。近來許多產業受到疫情衝擊，自許成為企業管理幫手、讓員工利多好生活的華南銀行，2020年推出一系列「企業薪資轉帳專屬優惠」，如存款優利、全台分行據點多、基金和信貸手續費折扣，以及房貸優惠專案等。

華南銀行總是站在第一線為客戶著想，企業薪轉選華南銀行，五大優惠輕鬆享受。除了薪轉戶專屬的存款利率優惠，全台186間分行和廣設的ATM讓資金運用超便利，還有理財專屬優待，只要年底前於網路銀行新申購「定期（不）定額」基金， 依連續扣款成功次數，最低可享3折申購手續費折扣。

五大優惠中的兩大壓軸專案，給欲申請貸款的客戶優利好康。凡申辦「寬貸你」信貸專案，即能享受手續費優待減免2,000元；「鼠來寶」優質客群房貸優惠，主打申貸戶最在意的貸款利率，只要是華南銀行薪資轉帳存款戶，年底前申辦房貸都享有1.33%起的甜甜利率。

英國劇作家法蘭西絲‧霍森‧柏納特曾說：「當你看對了方向，就會發現原來世界是一個大花園。」理想生活的實踐請交給華南銀行。想了解更多有關華南銀行薪轉優惠業務，歡迎洽詢各營業單位，將有專人提供您諮詢服務。