人氣MIT品牌「花漾皙」推面膜 搶攻百貨周年慶美妝商機

百貨周年慶促銷大戰陸續登場，化妝保養品成為百貨業者促銷的重點，以代工起家的井欣生醫，自創人氣MIT品牌「AQUA C.花漾皙」，為搶攻百貨周年慶商機，今(23)日宣布推出最新的「肌光雙V面膜」搶市。

井欣生醫營運部經理徐嫚莉指出，隨著氣候變遷、空汙問題，以及緊繃的生活步調，默默造就肌膚提早老化，鬆弛、敏感及缺水等狀況，讓老化不再只和年齡有關，抗老也成為近年來最受重視的保養課題。

而台灣愛敷面膜世界聞名，一年可敷掉上億片的面膜，疊起來相當於4座台北101大樓高度。尤其現代人忙碌的生活型態，敷面膜是最快看見效果的保養方式之一，只需要15至20分鐘就能令肌膚回復神采。

井欣生醫每年為知名品牌代工生產4,000餘萬片面膜。為回饋消費者，即日起至10月底，只要加入MIT品牌會員，可享面膜組現折150元，再享會員才有的「買1送1」特惠組優惠。

徐嫚莉表示，「AQUA C.花漾皙」搶先佈局美妝周年慶商機，攜手專業生醫團隊，以對肌膚最完美及高標準，嚴選高效逆齡專利成份，打造出最新的「肌光雙V面膜」。

徐嫚莉說，「肌光雙V面膜」訴求全效修護、雙重緊緻，運用獨家活膚雙V科技添加三大逆齡成份，能重啟老化肌膚的修護能力，使肌膚恢復年輕狀態的豐潤緊實。

同時搭配「冰島白夏菊萃取之植物性肉毒桿菌」與「三重胜肽」，不僅精準修護問題膚況，有效提升肌膚防護力，全面逆轉肌齡，再現透亮無瑕健康肌。

徐嫚莉強調，有別於市場上常見的不織布及棉麻材質面膜，肌光雙V面膜採用日本SE384長纖布膜，特殊纖維結構不僅能乘載25ml的濃縮精華液，導入效果更是一般面膜的10倍以上。

另外，超薄輕透的膜布能緊貼臉頰的每個細微部位，與全臉完美貼合，不易造成肌膚刺癢或過敏問題，讓肌膚獲得最好的吸收及緊緻效果。