新光三越美麗台25日開實體店 販售「特別版」彩妝

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

新光三越總座吳昕陽對自家電商「美麗台」寄予厚望。看好年輕人購買美妝實力，美麗台將在9月25日日推出首家實體店櫃，將賣雅詩蘭黛、Dior等品牌，不過賣的是小容量的「特別版」，要慢慢養出未來的高端客

吳昕陽今年升級新光三越電商平台「beautySTAGE美麗台」，更讓美麗台首度走入線下，首家實體門市在台中中港店將於9月25日試營運，以「彩妝圖書館」為感發、以選物店為出發點，10月15日正式開幕。

新光三越主管表示，台中中港店空間約30坪，因採取選物店形式，美妝不會只有單一品牌，會有一半的品牌都是原有的專櫃，不過販售的品項不同；由於要面對20至30碎的年輕客群，故將販售「特別尺寸」。

像是專櫃雅詩蘭黛明星產品「小棕瓶」50ml約2,000多元，在美麗台選物店中則會推出15ml，價格較平價；該店中還有AR試妝功能，可不需諮詢店員，就能找出適合自己的彩妝，產品也會和線上的美麗台做串連。

新光三越

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