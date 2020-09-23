日本法匹拉韋三期臨床有效 生達不排除專案進口

日本富士化學開發的抗疫藥物「法匹拉韋」（商品名：Avigan），今年7月曾被認為抗疫無效，經公司進行三期臨床試驗證明有顯著成果。國內獨家代理商生達（1720）今（23）日表示，若國內有醫療院所提出申請專案進口申請，「法匹拉韋」有望供應來台。

新冠肺炎疫情自今年爆發以來，全世界除了美商吉利德藥廠的「瑞德西韋」被視為潛在治療藥物之外，富士軟片公司轉投資的富山化學開發的「法匹拉韋」，也在今年上半年被視為熱門的新冠藥物。

不料到了今年7月，藤田醫科大學等組成的研究團隊宣布無法確認「法匹拉韋」有效性；富山化學不服，因3月啟動的新冠肺炎適應症的三期臨床試驗尚未結束，直到今日富山化學傳來最新臨床成果，「法匹拉韋」在156人的三期臨床試驗中，對非重症之新冠肺炎患者在服用「法匹拉韋」之後，對於早期症狀的改善，確認有顯著差異，且無發現新的安全隱憂。

富山化學公司預計在10月份提交新增適應症申請，同時， 富士軟片集團為因應日本政府庫存及海外的需求，會與國內外企業共同合作，增加「法匹拉韋」的產量。

生達表示，公司為「法匹拉韋」在台獨家代理商，但是這項藥品在台灣並無藥證，若要引進台灣，必須由使用端提出專案申請。而國內目前僅有疾病管制署（CDC）庫存5,000劑「法匹拉韋」。雖然國內疫情目前並不嚴重，但是各醫療院所提出專案申請，生達將儘速引進到台灣。