大同公司派推林郭文艷等九席董事 對戰市場派

大同（2371）股臨會公司派推出林郭文艷等九席董事， 對戰市場派的九席名單，雙方將在10月21日舉行的股臨會中一決高下。

大同公司今(23)日公告，推出林郭文艷、張益華、彭文傑、沈柏延、蘇鵬飛、蔡勝文六席董事，以及劉宗德、謝穎昇、王金來三席獨立董事，迎戰市場派同樣指出九席董事名單的對決。

此次由市場派主導的大同股臨會10月21日舉行，攸關大同經營權之爭，將全面改選九席董事。市場派共推六席董事及三席獨董應戰。其中，三圓建設董事長王光祥陣營推出八席，欣同投顧推出負責人林宏信角逐一席董事。

市場派的董事候選人提名董事名單有林文淵、王光祥、林宏信、葉曉甄、郭添輝、陳柏元；獨董名單為李勝琛、龔鍾嶸及陳兆勛。