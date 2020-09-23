房仲公會全聯會新理事長出爐 張世芳勝選

第九屆不動產仲介公會全聯會理事長今（23）日改選，這次參選共有兩位候選人，最終出爐結果由現任首席副理事長張世芳，以壓倒性的票數勝選。張世芳表示，未來將延續上屆理事長林正雄的政策，並積極推動修法，持續積極與政府溝通，繼續落實政策改善產業環境。

近一個月房仲公會全聯會理事長選舉充滿變數，原先已出線的候選人僅張世芳一人，8月時台北市不動產仲介公會則力薦，將由榮譽理事長黃鵬䛥出馬角逐，並提出「六大政見、三個要求」要來一場「君子之爭」。

房仲公會全聯會目前有7158家會員，並有177位會員代表，而理事長改選是由177位會員代表投票選出33席理事後，再從中選出11席常務理事，第二輪再由33席理事從11席理事中選出下屆理事長。

最後開票結果出爐，在新北、桃園、台中等公會會員代表支持下，張世芳陣營在177張會員代表所投出的33席理事、11席監事中，獲得壓倒性優勢，現任台中市不動產仲介公會理事長吳本源獲選監事會召集人，黃鵬䛥陣營僅得到台北市公會多數支持。

張世芳會後表示，未來除了落實林正雄二屆任內推動的政策，未來上任後再推動五大修法，包括房地合一稅減半、堅守仲介服務費上限6%納入立法、減輕租賃登錄義務、從業人員教育訓練回歸公會辦理、推動經紀人異動備查機制等，持續積極與政府溝通，繼續落實政策改善產業環境。