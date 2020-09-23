大同3C家電品牌館 桃園、台中、高雄聯合開幕

大同（2371）旗下大同3C全新型態店型家電品牌館於今(23)日於桃園、台中、高雄三地門市聯合開幕。現場完整陳列各大品牌家電商品之外，更設有大同智慧家電體驗專區及大同快速維修服務專區，提供消費者更多元便捷的消費體驗，以轉型升級來作為擴張業績成長動能。

大同綜合訊電董事長彭文傑表示，以往大同3C的客群主要是大同品牌的愛用者，走進門市的消費者大多有明確購物目標。全新型態的大同3C家電品牌館我們希望能打造一個讓消費者「永遠想多留一秒」的環境，不僅僅是在購物，而是在這個空間裡與品牌及產品有更多的交流與體驗。」

大同3C家電品牌館藉由木紋、大理石紋營造具高級感元素，打造明亮又舒適的環境，館內大同專業快修服務中心更結合Coffee Bar在提供迅速維修服務之餘，可悠閒地品嚐香醇咖啡讓維修體驗更加分; 館內大同智慧家電體驗專區的設置，結合聲控、透過個人化模組與大數據分析，為消費者展示了未來智慧生活的樣貌。

而高雄館更首創親子遊戲區體貼親子客群，讓同行的小朋友亦可有其專屬的互動空間。

除桃園、台中、高雄外，轉型升級計畫亦將持續擴展，年底前預計於嘉義及屏東陸續開幕新型態品牌家電館。同時全台各縣市亦挑選現行重點門市導入家電品牌館營運模式，讓消費者感受不一樣的大同3C。

彭文傑表示，由於對大同品牌的印象，消費者常以為大同3C只賣大同產品，其實不然，家電品牌館的成立是帶著提醒消費者大同3C其實是多品牌通路的使命。

大同3C家電品牌館在規劃上為各品牌設置品牌專屬櫃位，可突顯各品牌的獨立性。消費者可快速在館內搜尋到最喜愛的產品，對品牌商而言亦可以自家產品呈現方式來吸引消費者。