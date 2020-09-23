大同股臨會10月21日登場 市場派推六席董事及三席獨董應戰

市場派主導的大同股臨會10月21日舉行，攸關大同經營權之爭，將全面改選九席董事。市場派共推六席董事及三席獨董應戰。其中，三圓建設董事長王光祥陣營推出八席，欣同投顧推出一席。

大同經營權之爭進入延長賽，市場派的董事候選人提名名單包括：林文淵，曾任台電董事長、中鋼董事長，現為東森電視董事長、台苯董事長。王光祥，現為三圓建設董事長。欣同負責人律師林宏信。葉曉甄，現為文心建設總經理。郭添輝，普渡大學電機博士，曾任美國俄亥俄州凱斯西儲大學電機系助理教授、美國奇異電氣公司資深工程師。陳柏元，曾任中國鋼鐵研發處長，現為台苯公司總經理。

市場派的獨董名單包括：李勝琛，現為遠見律師事務所合夥律師。龔鍾嶸，曾任台積電財務部經理、台橡副總、大同公司財務長，現為永豐金租賃公司董事。陳兆勛，曾任台大應用力研所教授。

由於王光祥、林宏信已表態推選林文淵出任董事長，這份董事名單，也可看出是由林文淵主導，有幾位董事具有台苯、中鋼的背景，林文淵也推薦陳兆勛、郭添輝兩名與大同電機本業相關的學者。

這份新名單中，龔鍾嶸還擔任過大同前財務長。至於前立委黃國昌，最近因事務繁忙，這次也退出董事參選名單，