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亞諾法新冠肺炎檢測試劑產品線完整 拚與國際藥廠合作

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

亞諾法生技（4133）今(23)日舉行線上法人說明會，董事長暨總經理黃韋伯表示，旗下目前有核酸檢測試劑(RT-PCR)、抗原/抗體快篩試劑、自動化ELISA快篩抗體試劑等產品線布局完整，目前正在準備品質和功能清單，可望與國際藥廠合作，把抗體帶進疫苗臨床試驗。

黃韋伯表示，亞諾法擁有除核酸檢測試劑之外的重要產品，他相信未來6個月抗原快篩試劑將會在全球越來越普及，台灣廠商開發進度也加快。雖然，抗原快篩試劑靈敏一定不如RT-PCR，廠商至少要85-90%的靈敏度，才具有與大廠競爭的實力。

黃韋伯進一步指出，過去在疫情發生得7個月中，檢測試劑已經佔整體營收兩成之多，展望未來，新冠肺炎病毒檢測試劑的銷售，因疫情仍持續，公司旗下產品銷售將持續成長，雖然產品從早期的分子檢測RT-PCR，轉移到抗體快篩，再轉移到抗原快篩，甚至是綜合性抗體檢測，最後則是治療方面，包括疫苗和抗體。

他強調，抗原快篩市場要得到好的回應，要注意產品的轉折，其中要從方便性 、從臨床走到應用等面向都要兼顧。

亞諾法主要從事抗體與蛋白質的研發製造，在導入資訊產業的量產技術與管理模式後，建構出全球最大抗體資料庫，成為公司重要的資產，法人認為，未來可運用數萬種抗體，開發出附加價值較高的抗體系統即檢驗試劑，甚至可做抗體新藥開發。

此外，與偉喬生技共同開發的新冠肺炎中和抗體共有3個，目前正在進行治療性抗體人類化。亞諾法將著手規劃於BSL3(P3)生物安全第三等級實驗室執行最終COVID-19病毒測試。與偉喬生醫最終共同目標，挑選最佳候選抗體，放眼國際與大型藥廠合作授權，進行GMP量產與申請緊急授權(EUA)臨床試驗。

亞諾法表示，現階段RNA 聚合酶抑制劑(Remdesivir)，藉由抑制病毒RNA複製達到抗病毒效果，是FDA於今年5月緊急授權，針對新冠肺炎感染患者的治療方案。

對於嚴重感染患者，新冠肺炎治療性抗體可高效地阻止病毒進入細胞，進而減緩疾病惡化；對於免疫力低落的族群，可在新冠肺炎感染的早期施予治療性抗體，以避免病況惡化。另一方面，也可開發新冠肺炎疫苗，在健康人群中產生保護性抗體，預防將來的感染。

疫苗 新冠肺炎

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