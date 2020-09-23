衛福部特管辦法修正案 獲相關醫學會協會支持

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

衞福部今(23)日針對醫療技術特管辦法修正草案舉行研商會議，希望能儘快完成修正公告，以推動全球快速發展中的精準醫療及再生醫療。在人員資格方面，由於新科技應用的實務需要，除了醫檢師之外，增列經政府核可訓練的專任技術員，以共同分工合作，提高實務可行性及專業水準，會中獲得各相關醫學學會、病理學會及協會代表的支持，唯醫檢師相關團體代表持不同意見，會議主席石崇良次長表示將會持續溝通。

精準醫學是最近幾年才發展的一項重要新科技及新醫療應用，尤其對癌症檢測及治療之提升十分重要。而這些技術及臨床應用日新月異，尤其是以次世代基因定序(NGS)為主的LDT相關檢驗分析非常複雜，也涉及比一般醫事檢驗更龐大、繁複而深入的生物及資訊科技，需要生技研究所的進階訓練方能勝任。

目前世界各國都面臨了現有醫檢人員缺乏精準醫學檢驗訓練的難題，因此實務上除了醫檢師之外，需要增加特別專長的技術人員，與醫檢師共同分工合作，才能符合臨床醫學檢驗的要求。也因為目前只有部份國家有此能力，因此精準醫學檢驗具有很好的全球國際市場機會，而台灣在精準醫學檢驗發展深具潛力，也是政府生技新藥條例要積極發展的重點項目。

但如果台灣限制只有醫事檢驗師才能執行全程NGS實驗室開發之相關檢驗，則實務上並不可行，不但產業因缺乏國際競爭力而無法發展，連各醫學機構也很難進行此類先進的檢測，對國內醫療及病患照顧將會大幅落後。

對此，衛福部提出的方案，獲得包括精準醫學會、分子醫學會、臨床病理學會、血液病學會等醫學會、以及精準醫學與分子檢測產業協會的支持，贊成除了醫檢師之外，增加經政府核可訓練的專任技術人員，希望能讓醫師、醫檢師及專任技術人員共同合作，以提升檢驗專業水準。

與會的生技產業界代表也表示，將在可行範圍內儘量進用更多醫檢師，共同努力發展精準醫療分子檢驗之新產業，並進軍國際，也希望為醫檢師及生技科系畢業生創造更多之工作機會。

生技產業 醫師 衛福部

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