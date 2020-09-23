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保時捷都會概念店進駐新竹 搶攻科技新貴

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
保時捷全新都會概念店進駐新竹。 圖／台灣保時捷提供
保時捷全新都會概念店進駐新竹。 圖／台灣保時捷提供

保時捷都會概念店今（23）日正式進駐新竹，係台灣保時捷新經銷夥伴智華汽車在今年6月舉行全新新竹保時捷中心破土典禮後開幕，正式將保時捷帶到新竹。

新冠肺炎影響，保時捷台灣配額反而增多，市場仍供不應求，汎德永業台北保時捷中心上周開幕，23日則是利星行旗下的智華汽車新竹的保時捷都會概念店啟用，以及年底義美台南都會概念店加入，保時捷全台啟動，三大經銷體系搶攻市場。

看好台灣保時捷的市場需求，保時捷經銷商成為各方勢力兵家必爭之地，保時捷的主力經銷商永業汽車保時捷並大舉投資，在內湖打造保時捷展示中心開幕，固守保時捷市場，同時也與後續加入的義美體系新北經銷商及利星行即將加入的新竹經銷商展開另一波激戰。

今年受惠新冠肺炎疫情，歐美多國汽車需求大受影響，台灣保時捷因而獲得較多的配額，上半年的銷售較去年同期成長15%，去年全年3,732台的掛牌規模今年可望進一步成長。

台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示：「即使全球仍受疫情影響，台灣保時捷仍持續不懈拓展經銷網絡，並致力於提供消費者耳目一新的品牌體驗。繼桃園Porsche NOW全新型態概念店、全新台北保時捷中心陸續開幕後，台灣保時捷攜手經銷夥伴智華汽車，在科技重鎮打造全新新竹保時捷都會概念店。智華汽車以其多年在汽車領域的豐富經驗，要以全新互動型態的都會概念店拉近與新竹車迷朋友的距離，在更貼近當代生活美學的演繹空間裡感受保時捷獨一無二的跑車魅力。」

新竹保時捷都會概念店23日開幕，整棟建築以「黑立方」的理念所設計，營造出前衛風格與神秘感。建築外觀結合先進工程設計、材質與科技，同時與品牌核心理念相互呼應。建築上半部為幾何外觀設計，不僅在視覺上讓概念店更引人注目，同時突出展間內展車，吸引來往遊客目光。

保時捷 永業汽車

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