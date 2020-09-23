大同市場派董事名單出爐 林文淵主導、黃國昌退出

大同經營權之爭進入延長賽，市場派主導的大同股臨會將於10月21日舉行，全面改選董事，以欣同、新大同及三圓建設董事長王光祥三方結盟的市場派，共推6席董事及3席獨董應戰。

市場派的董事候選人提名名單包括：1.林文淵。曾任台電董事長、中鋼董事長，現為東森電視董事長、台苯董事長。2.王光祥。現為三圓建設董事長。3.葉曉甄。現為文心建設總經理。4.郭添輝。普渡大學電機博士，曾任美國俄亥俄州凱斯西儲大學電機系助理教授、美國奇異電氣公司資深工程師。5.陳柏元。曾任中國鋼鐵研發處長，現為台苯公司總經理。6.欣同負責人律師林宏信。

市場派的獨董名單包括：1.李勝琛。現為遠見律師事務所合夥律師。2.龔鍾嶸。曾任台積電財務部經理、台橡副總、大同公司財務長，現為永豐金租賃公司董事。3.陳兆勛。曾任台大應用力研所教授。

由於王光祥、林宏信已表態推選林文淵出任董事長，所以這份董事名單，也可看出是由林文淵主導，不僅有幾位董事具有台苯、中鋼的背景，林文淵也推薦陳兆勛、郭添輝兩名與大同電機本業相關的學者。

而這份新名單中，龔鍾嶸還擔任過大同前財務長。至於前立委黃國昌，最近因事務繁忙，這次也退出董事參選名單，如同他7月時，在一場研討會上透露：「我和大同的緣分也結束了。」