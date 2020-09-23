中油傳捷報 奪亞洲企業社會責任獎雙獎項

中油今年首度參加「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards, AREA)，傳出捷報，在亞洲19個國家、超過200家報名參賽企業中脫穎而出，一舉奪得「循環經濟商業領袖獎」及「人力投資獎」等兩項大獎。

另外的中油減碳成果也獲頒碳冠軍證書，此獎項為中油繼2019年獲得亞洲卓越企業暨永續發展獎(Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards, ACES)後，第二度榮獲國際獎項，展現中油走向亞洲與國際的決心及成果。

「亞洲企業社會責任獎」由非政府組織亞洲企業商會(Enterprise Asia)舉辦，有「永續諾貝爾獎」美譽，是亞洲評價最高的企業社會責任獎與最受矚目的CSR活動之一，該獎項設有七大評選類別，包括社會賦權、員工投資、健康促進、綠色領導力、公司治理、循環經濟與當責的領導，歷經3個多月審查，共有78項專案計畫和3位企業領袖獲獎，但受到新冠肺炎疫情影響，主辦單位今天改以視訊方式舉辦頒獎典禮及企業社會責任與永續發展峰會。

中油以「冷排水循環再利用」榮獲「循環經濟商業領袖獎」。多年來，中油善用液化天然氣氣化過程中所釋放出的大量冷能，推動冷壓能發電、冰水空調及空氣液化分離等多元冷能運用，並提供「鑽石水」協助高雄永安漁民養殖高經濟魚類，帶動當地經濟發展，更研發以冷排水養殖大型藻類，建立戶外養殖試驗工廠，開發以藻類為原料的手製麵、禮盒及冰棒等，打造創新的商業模式。

「人力投資獎」則是表彰中油長年致力於專業領域人才養成的培育成果，對內落實「選、訓、用」精神，建立完善人力培訓架構及企業大學知識體系，透過數位學習與實體教室交叉運用，增進學習的便利性與即時性，對外亦配合政府新南向政策，開設產學專班，提供研習機會、連接儲備海外人資合作平台。

此外，中油8年以來累計減少超過148萬公噸溫室氣體排放量，減碳成效卓著，主辦單位另授予碳冠軍證書。