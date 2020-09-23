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交通部鼓勵民眾搭客運到宜花 研議給旅客補貼

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
降低塞車狀況，交通部開始研議，在特定假期，給予搭乘國道客運前往宜蘭、花蓮的民眾補助。　圖／台北客運提供
降低塞車狀況，交通部開始研議，在特定假期，給予搭乘國道客運前往宜蘭、花蓮的民眾補助。　圖／台北客運提供

每逢連續假期，前往宜蘭、花蓮地區的國道5號和蘇花改，都車滿為患，為減少車流量，交通部不斷鼓勵民眾多多搭乘國道客運，但效果有限，現在交通部開始研議，在特定假期，給予搭乘國道客運前往宜蘭、花蓮的民眾補助。

交通部今（23）日邀請媒體記者茶敘，說明今年中秋、國慶連假的交通部疏運措施，交通部長林佳龍坦言，中秋有四天連假，預期出遊人潮相當多，在道路容量有限下，恐難避免交通雍塞，因此，交通部研議相當多的疏運措施，並提供國道優惠與在地接駁。

由於每逢連假所有疏運措施都失效，未來是否考慮祭出較大的收費標準，以價制量？或是給予搭乘國道客運的乘客補貼？

交通部高公局長趙興華表示，過去實施過高速公路通行費差別費率，但成效不佳，而且到底要提高到多少倍的通行費，也需檢討，目前並無此規劃。交通部長林佳龍說，交通部現在有補助宜蘭縣政府，提供在地接駁的客運服務，未來還會繼續推，至於特定時間從台北到宜花的國道客運免費或補貼，是有一定的可行性，會再研議。

國道客運 連假

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