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大同兩派董事名單今審查 黃國昌因這原因退出

聯合報 / 記者何醒邦
大同公司。本報資料照
大同公司。本報資料照

大同經營權之進入延長賽，市場派主導的大同股臨會將於10月21日舉行，全面改選6席董事、3席獨董，昨天（22日）為董事及獨董候選人提名最後截止日。屬於市場派的欣同負責人律師林宏信、新大同董事長楊榮光，今天（23日）會以召集權人身分，審查董事候選人提名名單。

以欣同、新大同及三圓建設董事長王光祥三方結盟的市場派，共推6席董事及3席獨董，林宏信、前中鋼董事長林文淵及王光祥都會列入董事名單，律師李勝琛、會計師呂惠民仍列名獨董。

但前立委黃國昌退出獨董名單，及大同校友會前理事長、會計師巫鑫也退出董事名單。至於黃國昌退出的原因，知情人士說，黃國昌最近都在忙時代力量的事情，也怕參選獨董會模糊焦點，市場派尊重黃的意願。

林文淵另推薦兩名與大同電機本業相關的人士，包括台大應力所教授陳兆勛、及擁有電機專長的郭添輝博士。

而大同公司派也推6席董事、3席獨董參選。據了解，若不提名董事，屆時恐一席董事都沒有，所以大同公司派也進行各種沙盤推演，決議提名包括大同董事長林郭文艷等6席董事、3席獨董等名單，並在昨天傍晚將候選人名單送達。

大同公司派為阻止市場派召開股東臨時會，別已向台北地方法院、士林地方法院提出定暫時狀態假處分聲請，司法判決結果，將成股臨會召開與否的最大變數。

大同股臨會將於10月21日在大直典華登場，將擔任會議主席的林宏信表示，當天議案只有1個就是「全面改選董事」，並呼籲所有股東盡量採取電子投票，避免舟車勞頓；他也強調，大同股臨會不必吵吵鬧鬧，他最大使命是辦好這次臨股會「作出典範」，只要是合格的股東，一定開大門、走大道讓他們順利報到完成投票。

至於未來董事長人選，王光祥已表態推選林文淵出任，林宏信也認為林文淵是合適人選。林宏信說，詳細完整名單將會盡快公布。

大同 林文淵 股東臨時會

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