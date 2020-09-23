高市雄愛勞工輔導團四處巡訪 免費助企業揪危害

高市勞工局「雄愛勞工輔導團」四處訪視工作環境，協助中小企業揪出危害進行改善，增進職場安全。勞工局長李煥熏提醒業者，務必加強工作環境的巡檢，發現危害立即改善，雄愛勞工輔導團可以提供免費的專業服務，洽詢電話07-8124613轉220。

勞工局科長陳俊源表示，經統計雄愛勞工輔導團揪出的主要危害，在製造業部分，感電危害占22%、火災爆炸危害占14%、碰撞危害占12%，另外還有切割、夾捲等；營造業部分，感電危害就占了49%、墜落危害占29%、工作環境危害占21%。

「雇主要隨時注意工作環境與工作者作業情形，有效控制職場的危害因子，保護員工安全。 」李煥熏指出，「感電危害」的預防，包括應選用符合國家標準的電氣器材、確保完整的絕緣防護，依規定實施接地、潮溼及臨時用電設備應加裝漏電斷路器，並應落實維修作業前「斷電、上鎖、掛牌、檢電」等安全措施。「火災爆炸危害」的預防，包括應依危險區域劃分設置防爆電氣設備、危險場所應嚴禁煙火、落實危險物、化學設備及動火作業的管理管制。