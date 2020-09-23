快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

醫療科技新創愛微科 獲7300萬元Pre-A延伸投資

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

今年新冠肺炎疫情防治，新創扮演重要角色。本土的台灣醫療科技新創愛微科今（23）日宣布獲得240萬美元（約新台幣7300萬元）Pre-A延伸投資，包括前一輪投資人矽谷創投Translink Capital領投，台灣達盈管理顧問公司及新加坡創投Verge HealthTech Fund、上市公司台表科持續跟投；新的投資者則有醫療創投比翼資本、交大天使俱樂部、邁特電子等機構與策略投資人。

愛微科也宣布，與聯華電子榮譽副董事長宣明智創辦的兩岸醫療平台的互貴興業成為策略夥伴，加速在中國的醫療取證與市場拓展。透過投資人與平台的協助，有助愛微科加速業務發展。

今年以來台灣新創屢屢拿到國際重要投資，包括威朋Vpon拿到4,000萬美元投資，愛微科拿到240萬美元投資；日本的創投基金Cool Japan Fund去年、今年都持續加碼台灣新創。

愛微科去年剛獲得創投的100萬美元投資，陸續取得歐盟CE、台灣TFDA、泰國的醫療認證，並申請新加坡醫療認證中，不到一年時間就因為市場前景看好，多位投資人加碼。新投資將用於愛微科明星產品智慧體溫貼片添寶 Temp Pal的跨國推廣，加速在美國與中國市場的醫療認證與市場拓展。

添寶Temp Pal在今年的新冠肺炎疫情防治中扮演重要角色。由於可遠端連續監測體溫，可用於醫院體溫監控與居家管理用途。除了導入台灣的振興醫院、秀傳醫院，也成功打入國際市場，如日本醫院試驗計畫、泰國最大私人醫院、愛爾蘭的Cork University Hospital，並在愛爾蘭當地媒體獲得廣泛報導。

愛微科共同創辦人兼執行長曾軍皓表示，今年將擴大團隊及加速美國、中國市場發展，期望能夠盡快服務全球所有需要添寶Temp Pal的消費者。比翼資本執行董事陳彥諭（Arthur Chen）表示，能連續監測體溫的智慧體溫貼片，可運用於醫院裡許多不同的場域，相信產品具備全球市場潛力。

延伸閱讀

殘存亦末路的孤島：英國脫歐畫虎反類犬的《内部市場法案》

聯合國大會15日開議 駐紐約辦事處將辦線上論壇

英國擬違反脫歐協議 歐盟警告勿賭上國際信譽

大風起 愛爾蘭威士忌成長超標

相關新聞

【WSJ】疫情下全球最會賺！這家台灣航空公司的獲利關鍵

新冠疫情之下，主要航空要想賺到錢，只能靠貨運。華爾街日報分析了全球30大航空公司，4月到6月財報還能獲利的，只有四家，他們的總部通通都位於高度依賴出口的國家：台灣和南韓。

交通部鼓勵民眾搭客運到宜花 研議給旅客補貼

每逢連續假期，前往宜蘭、花蓮地區的國道5號和蘇花改，都車滿為患，為減少車流量，交通部不斷鼓勵民眾多多搭乘國道客運，但效果...

大同兩派董事名單今審查 黃國昌因這原因退出

大同經營權之進入延長賽，市場派主導的大同股臨會將於10月21日舉行，全面改選6席董事、3席獨董，昨天（22日）為董事及獨...

訂單滿到明年4月！這對兄弟讓96年老玻璃廠從中國紅回台灣

96年來，華夏玻璃歷代接班人不斷嘗試新事物，從紅海中挖掘新藍海，坐穩台灣日用玻璃第一大廠寶座。

裕國股東會 公司派大勝掌全局

爆出家族經營權之爭的裕國冷凍冷藏公司上午舉行股東常會，同時進行董監事改選。由二子楊長杰兒子楊育偉領導的公司派在9席董事中...

高市雄愛勞工輔導團四處巡訪 免費助企業揪危害

高市勞工局「雄愛勞工輔導團」四處訪視工作環境，協助中小企業揪出危害進行改善，增進職場安全。勞工局長李煥熏提醒業者，務必加...

裕國改選公司派大獲全勝 董事長楊育偉籲和解

備受市場關注的裕國冷凍冷藏（8905）股東常會於今（23）日召開，儘管以前董座楊連發為首的市場派來勢洶洶，仍無法撼動由副...

LINE TAXI力搏Uber！它如何搶進計程車市場、用戶數破百萬？

繼Uber之後，LINE TAXI也在今年7月，推出了免裝表計程車服務，雙方同樣擁有外商血統、積極搶進免裝表計程車，未來，這個市場究竟鹿死誰手？

綠能光電翻轉屏東惡劣農地 力暘能源佳冬升壓站上梁

為配合國家能源政策轉型，打造屏東綠能城市的願景，屏東縣政府核可太陽能專業輔導廠商力暘能源公司，繼99MW（百萬瓦）太陽能...

遠百周年慶首度加入信義A13 拚130億元業績

遠百（2903）今年下半年最重要檔期周年慶，將於9月24日登場。遠百表示，疫情對全球帶來前所未見的挑戰，周慶期望既有店交...

日本露天全球網站正式上線 滿額免運費直送13國

日本露天網站今（23）日宣布，全球網站正式上線，推出日本商品將可寄送到全球13個國家與地區的跨境服務，包括新加坡、香港、...

The All-New VENUE熱銷 訂單破千台

三陽車代理的HYUNDAI品牌推出全新都會休旅The All-New VENUE公布驚艷價65.9萬元起開賣，定位為都會...

熱門新聞

台灣超越南韓 躍全球半導體二哥

房貸大戰…十年只要還一成

台積電敵得過少子化嗎？同行曝關鍵：完全不是問題

台商開OBU帳戶 大鬆綁

中芯面臨制裁效應 高通晶片傳轉單台積、聯電

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。