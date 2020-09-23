醫療科技新創愛微科 獲7300萬元Pre-A延伸投資

今年新冠肺炎疫情防治，新創扮演重要角色。本土的台灣醫療科技新創愛微科今（23）日宣布獲得240萬美元（約新台幣7300萬元）Pre-A延伸投資，包括前一輪投資人矽谷創投Translink Capital領投，台灣達盈管理顧問公司及新加坡創投Verge HealthTech Fund、上市公司台表科持續跟投；新的投資者則有醫療創投比翼資本、交大天使俱樂部、邁特電子等機構與策略投資人。

愛微科也宣布，與聯華電子榮譽副董事長宣明智創辦的兩岸醫療平台的互貴興業成為策略夥伴，加速在中國的醫療取證與市場拓展。透過投資人與平台的協助，有助愛微科加速業務發展。

今年以來台灣新創屢屢拿到國際重要投資，包括威朋Vpon拿到4,000萬美元投資，愛微科拿到240萬美元投資；日本的創投基金Cool Japan Fund去年、今年都持續加碼台灣新創。

愛微科去年剛獲得創投的100萬美元投資，陸續取得歐盟CE、台灣TFDA、泰國的醫療認證，並申請新加坡醫療認證中，不到一年時間就因為市場前景看好，多位投資人加碼。新投資將用於愛微科明星產品智慧體溫貼片添寶 Temp Pal的跨國推廣，加速在美國與中國市場的醫療認證與市場拓展。

添寶Temp Pal在今年的新冠肺炎疫情防治中扮演重要角色。由於可遠端連續監測體溫，可用於醫院體溫監控與居家管理用途。除了導入台灣的振興醫院、秀傳醫院，也成功打入國際市場，如日本醫院試驗計畫、泰國最大私人醫院、愛爾蘭的Cork University Hospital，並在愛爾蘭當地媒體獲得廣泛報導。

愛微科共同創辦人兼執行長曾軍皓表示，今年將擴大團隊及加速美國、中國市場發展，期望能夠盡快服務全球所有需要添寶Temp Pal的消費者。比翼資本執行董事陳彥諭（Arthur Chen）表示，能連續監測體溫的智慧體溫貼片，可運用於醫院裡許多不同的場域，相信產品具備全球市場潛力。