遠百周年慶目標既有店成長8％ 檔期業績突破130億元

百貨周年慶即將開跑，遠百（2903）全台周年慶列車將在9月24日出發，由Top City台中大遠百打頭陣，並祭出優惠三重奏吹起搶購號角。遠百表示，面對2020年新冠肺炎疫情對全球帶來前所未見的挑戰，依舊保持信心，周年慶期望既有店交出8%成長，達到122億的業績，加上首度加入熱戰的遠百信義A13回饋最高21%，力拚全線增加15%，突破130億佳績。

遠百看好今年周年慶檔期業績，主要原因包括有民眾的振興三倍券還沒出手，可望在周年慶出擊，以及年底將至，民眾無法出國大採購，今年採購能量全都留在台灣。看好三倍券效應，遠百周年慶也推好康再加碼，9月24日起持紙本振興券三倍券全館當日單筆消費每滿3,000元送300元（全額支付、可累贈），9月24日~11月30日全館當日單筆消費每滿3,000元抵用乙張（部分專櫃除外）。全台限量35,000份。

台中大遠百每年皆負責集團周年慶第一棒，今年祭出全館化妝品9折起、內睡衣8折起、百貨服飾7折起。緊接著10月8日由遠百信義A13接力，第三棒由新竹大遠百10月15日開跑，旋即Mega City板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百10月22日啟動，10月29日遠百寶慶、遠百花蓮、台南大遠百加入，11月12日由遠百板橋中山壓軸登場。

台中大遠百周年慶期間網羅來自各地最夯的流行獨家商品、周周享最嗨的活動，包括指定銀行卡消費再享刷卡禮13大銀行聯手出擊全館單筆分期6,000元送250元、9大指定銀行刷數位3C（含APPLE、MUJI）單筆分期10,000元送500元，首12日刷13大銀行女裝、女用品、男&童裝、家用單筆刷滿8,000元再加送200元，除了有超回饋消費滿額促銷外，再祭出HAPPY GO卡友滿額加碼來店禮首3日（9月26日前）全館當日單筆滿1,000元即可兌換台灣巧克力品牌Cona’s鳳梨黃金葡萄乾巧克力乙盒。

遠百信義A13今年是首度周年慶，並祭出最強優惠，其中又以化妝品滿萬最划算。持紙本振興券支付3,000元加碼送300元，使用HAPPY GO Pay綁定指定銀行信用卡刷7,000元，可享化妝品滿2,000元送200元（可累贈）、首12日滿10,000元加送250元，刷卡禮6,000元送250元，HAPPY GO Pay加碼5,000元加送200元，遠百信義A13獨家5,000元再加送100元。VIP Week9月25日~10月7日同享周年慶滿額贈優惠。