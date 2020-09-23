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日本露天全球網站正式上線 滿額免運費直送13國
日本露天網站今（23）日宣布，全球網站正式上線，推出日本商品將可寄送到全球13個國家與地區的跨境服務，包括新加坡、香港、英國、加拿大、紐西蘭、印尼、韓國等。慶祝全球網站上線，日本露天推出只要購物滿50美元，可直接享有免國際運費的優惠，將6,000萬件商品由日本直送到所屬國家，提供消費者更多元化的日本優良商品新選擇。
日本露天是亞洲的網路新創公司，總部位於日本，致力於發展跨境電子商務，日本露天的營運模式是透過當地採購的方式，將高品質的日本商品快速銷售到世界各地。
日本露天CEO蘇芸表示，看準全球消費者對於日本商品的喜愛，而且在全球防疫期間，跨境購物不易，日本露天全球網站上線後，將服務觸角延伸到亞洲、北美洲、歐洲等13個國家，而亞洲國家空運平均將可在七個工作天內到貨。
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