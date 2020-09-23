The All-New VENUE熱銷 訂單破千台

三陽車代理的HYUNDAI品牌推出全新都會休旅The All-New VENUE公布驚艷價65.9萬元起開賣，定位為都會休旅車，擁有優異駕駛視野與高機能實用性，從9月預售至正式上市銷售台數已突破一千台好成績。

南陽實業分析，根據訂單分析中，時尚有型的多元車色選擇、62%HSS高剛性車體守護行車安全、高CP值且親民實惠的價格，以及乘坐舒適也能在市區穿梭的便利空間，此四大特點皆為顧客主要購買因素，成功吸引首購族、女性頂客族與小家庭族群為主要大宗，其中更以Two-tone雙色款最為熱銷，比例高達70%。

汽車達人指出，The All-New VENUE顛覆以往的框架與印象，再加上高CP值讓許多想買車的消費者認真評估，再加上近年來年輕消費者對於韓國車的看法改觀，再加上舊換新的優惠，並且推出入主VENUE輕鬆聰明購方案，最低月付只要880元起，比起通勤還划算，成為近期熱銷的車款。