飯店業各出奇招搶客源 減緩疫情衝擊

後疫情飯店業都積極改變策略求生存，積極減緩疫情衝擊，努力調整營運策略。不只是六福（2705）積極求變，晶華（2707）、雲品（2748）及台北美福大飯店各出奇招搶客源。

受惠於暑假旅遊人潮帶動，國旅全面復甦，晶華8月分營收集團合併收入為5.26億元，較7月份的4.68億元成長約12.23%，延續暑期訂房盛況，集團的營運重點依舊全力鎖定城市度假商機。雲品8月營收1.59億元，不僅月增6%，連續4個月都逐月成長，主要。

在觀光客無法到來，晶華不斷創新，推出「晶華郵輪式度假體驗--日本文化航程」，讓進住的旅客在酒店內享受如郵輪般、吃喝玩樂買學全包式的服務，並加入由日籍同仁所負責的日本文化學習體驗，消費者感受到住在台北旅行日本的感覺。

晶華的專案內容著重在精采且道地的日本文化體驗課程，從迎賓時邀請房客換上「節慶浴衣」開始，體驗日本的衣著文化，並可於酒店內各重要景點亦或是在擁有台北表參道之稱的中山北路綠蔭下拍照留念。

雲品溫泉酒店與巨大（9921）及旗下捷安特旅行社合作，在後疫情時代開啟運動新生活，用自行車旅遊的步調尋訪台灣特有的景點與美景，9月開始推出包括電動輔助自行車2天1夜日月潭環潭與3天2夜登武嶺天堂路騎乘行程。

「峰騎雲遊」住房專案全程由捷安特旅行社協辦，將入住雲品溫泉酒店，在客房內也能享受專屬的「坐看雲起時」，在騎乘電動自行車過程中皆有領騎、壓隊技師帶隊，還有專業保姆車解決、排除故障及在休息時間提供點心補給。

另外，台北美福大飯店結合美福集團的肉品資源，身為全台最大肉品進口商的關係企業，在肉類食材的選用上，確保每一口都是頂級享受，透過人來就好的「賞月烤肉派對」，讓民眾無需操煩即可擁有中秋烤肉氛圍，推出「中秋夯肉連住」專案，於館內的Cocoon池畔酒吧推出「賞月烤肉派對」，並可自由選擇於9月30日或10月1日入住，入住15坪以上寬敞客房，雙人三天兩夜優惠價包含10月1日當晚的「賞月烤肉派對」。