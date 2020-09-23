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迎後疫情時代！國內衛浴大廠師法「小米」逆勢成長

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
凱撒衛浴台中「瓷藝光廊」旗艦展示中心昨天開幕。記者趙容萱／攝影
凱撒衛浴台中「瓷藝光廊」旗艦展示中心昨天開幕。記者趙容萱／攝影

迎接後疫情時代，國內衛浴修繕零售市場龍頭大廠凱撒衛浴在台灣市場逆勢成長。凱撒衛浴董事長蕭俊祥說，為鞏固修繕零售市場、搶攻新建案市場，公司以「衛浴產業的小米」研發，去年完成台灣苗栗造橋發貨中心、越南櫥櫃廠完工投產，並陸續在全台北中南設立「瓷藝光廊」旗艦展示中心，今年8月成立「凱撒商店」電商通路，並有售後服務「衛浴管家」、上架「呼叫水電達人」APP。

凱撒衛浴是首批進入越南市場的台商，隨著北越、中越、南越布局完成，目前為越南第二大衛浴品牌商。凱撒衛浴越南廠受到美中貿易戰，以及越南封城等因素影響，業績下滑，台灣市場隨著國內疫情解封逆勢成長。

蕭俊祥說，凱撒衛浴過去修繕零售市場供不應求，產能無法供應新建案市場需求，去年完成苗栗4000坪造橋發貨中心、越南1萬坪櫥櫃廠投產後，搶攻新建案的市佔率，並且在全台布建北中南三處「瓷藝光廊」旗艦展示中心，繼台北店之後，昨天台中店開幕，高雄店預計在今年11月開幕。

蕭俊祥指出，在研發新產品上，他被「小米之家」販售的高CP值的「小米」商品感動到，因此在新產品研發時，以「衛浴產業的小米」核心研發站在使用者立場、時尚簡約、高CP值、容易維修等特點，除了站穩國內衛浴修繕零售市場的龍頭品牌，也將搶攻國內新建案市場。

蕭俊祥說，越南櫥櫃廠未來不僅將供應台灣內需市場，也將加速越南櫥櫃版圖的布局；凱撒積極強化龍頭生產效能，拓展代工接單市場。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥說，公司以「衛浴產業的小米」研發新產品，並設立「瓷藝光廊」旗艦展示中心等，搶攻新建案市場。記者趙容萱／攝影
凱撒衛浴董事長蕭俊祥說，公司以「衛浴產業的小米」研發新產品，並設立「瓷藝光廊」旗艦展示中心等，搶攻新建案市場。記者趙容萱／攝影

凱撒衛浴董事長蕭俊祥說，公司以「衛浴產業的小米」研發新產品，並設立「瓷藝光廊」旗艦展示中心等，搶攻新建案市場。記者趙容萱／攝影
凱撒衛浴董事長蕭俊祥說，公司以「衛浴產業的小米」研發新產品，並設立「瓷藝光廊」旗艦展示中心等，搶攻新建案市場。記者趙容萱／攝影

越南 小米 建案

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