台中新光三越營收將衝破200億 十度蟬聯全台百貨店王

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中新光三越全年營收可望突破200億大關，第十度蟬聯全台百貨「店王」，緊鄰一旁的台中大遠百，則將挑戰145億元「店后」寶座。記者宋健生/攝影
台中新光三越全年營收可望突破200億大關，第十度蟬聯全台百貨「店王」，緊鄰一旁的台中大遠百，則將挑戰145億元「店后」寶座。記者宋健生/攝影

全台百貨「店王」、「店后」全在台中！台中新光三越今年前八月營收逆勢成長3.4%，週年慶預計25日開打，全年營收可望正式突破200億大關，不但創全台百貨單店營收新高紀錄，也將第十度蟬聯全台百貨「店王」。

值得注意的是，緊鄰一旁的台中大遠百，不畏新冠疫情影響，在精品、化妝品業績大幅成長帶動下，前九月營收也可成長約2%，預估全年營收上看145億元，穩居遠百體系龍頭，同時可望搶下百貨「店后」寶座。

據了解，高雄漢神巨蛋去年營收為136億元，台北SOGO復興館則在133億元左右。

業者不諱言，新冠疫情爆發初期，確實衝擊市場消費意願，不過隨著疫情趨緩，加上全球封城鎖國，導致金字塔頂端及年輕客群無法出國，轉而將消費主力鎖定精品、名品，也帶動相關商品業績明顯增長。

台中新光三越今(22)日宣布，今年週年慶預購將於25日登場，為刺激買氣，不但化妝品單筆滿2,000送200，還首度推出「全館單筆滿3,000送300」優惠，名品、大家電最高滿萬送千。

另外，新光三越營運3年、擁有逾2，000個商品品項的電商平台「美麗台beauty STAGE」，今年擴大線上週年慶陣容，9月24日搶先登場，全站滿2,000現抵200、家電滿萬現抵700。目前，美麗台已擁有10萬餘名會員，今年預估營業額可突破1億元。

而美麗台更首度走入線下，首家實體店－全台最潮美妝店，將於9月25日在台中新光三越登場，並以「彩妝圖書館」為感發、以選物店的豐富性與廣納性為出發點，秉持「自己的妝顏自己書寫」的理念，創造一座屬於千禧世代的五官圖書館與彩妝社交場。

台中新光三越這波週年慶檔期，業績目標要衝刺41億元，較去年同期成長3%。而隨著週年慶開打，預估到9月底營收可達129億元，全年目標衝破200億大關，較去年同期成長約3%。台中新光三越去年營收193.7億元、年增4%。

台中大遠百今年週年慶預購，已提前在9月10日至23日登場，目前預購業績較去年同期成長15％，精品、化妝品都有顯著增長；預估今年整檔業績目標挑戰30億元，成長約5%。台中大遠百去年營業額約141億元。

台中新光三越今年滿20週年，20年前開業第一年營業額僅83億元，20年來業績成長1.4倍，並連續九年蟬聯全台百貨「店王」，被視為市場指標，台中大遠百開幕後，聚客磁吸效應加大。

近幾年，中部百貨零售市場蓬勃發展，整體表現優於全台，吸引越來越多投資目光；隨著三井Outlet Park二期、LaLaport購物中心，以及麗寶Outlet Mall二期陸續啟動投資或營運，台中市場呈現「百花齊放」的榮景。

業界指出，儘管國內景氣不佳，但台中新光三越與大遠百對中台灣七縣市的聚客磁吸效應並未減退，七期新市政中心豪宅聚落成形，更為金字塔頂端的精品消費增添助力，進一步帶動兩家大店業績穩定增長，並續創歷史新高。

美麗台首度走入線下，第一家實體店－全台最潮美妝店，將於9月25日在台中新光三越登場。記者宋健生/攝影
美麗台首度走入線下，第一家實體店－全台最潮美妝店，將於9月25日在台中新光三越登場。記者宋健生/攝影

新光三越 營收

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