大同代子公司華映公告 暫停辦理自行標售處分資產
大同（2371）今(22)日代子公司中華映管公告暫時停止辦理自行標售處分資產。
大同綜合持股華映約39.6%。大同指出，由於華映多數查封債權人對是否同意解封意見函回覆結果，其中，未回覆或不同意解封債權人佔大多數，自行標售無法續行，故華映暫停止辦理自行標售處分資產。
大同表示，華映之前於109年8月11日以公開標售方式，附解除條件出售華映楊梅一廠建物所有權暨座落土地，於109年9月1日以公開標售方式，附解除條件出售楊梅新城宿舍建物所有權暨座落土地，於109年9月17日召開債權人會議徵詢是否同意解封意見，評估繼續自行辦理資產處分標售清償員工債權、有擔債權、無擔債權等債務可行性，經調查意見後結論為暫時停止自行標售。
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