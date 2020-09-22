宜蘭科學園區招商說明會 23日登場

宜蘭科學園區環評通過新增產業類別及開放量產後，不僅成為北臺灣投資新首選，也成為產業競相進駐之綠洲。為讓產業界及投資人更了解宜蘭科學園區投資環境，科技部新竹科學園區管理局與宜蘭縣政府再度攜手於明（23）日上午10時，在南港軟體園區A棟2樓會議室舉辦「投資興業．選擇宜科」宜蘭園區招商說明會，鎖定：資通訊、光電元件材料、精密機械、綠能、生物科技、光電元件等相關產業專業人士，進行招商說明。

宜蘭科學園區緊鄰縣政中心與宜蘭運動公園，擁有獨一無二的優質工作環境，經由雪山隧道與大台北地區串聯起一日生活圈，可供租用土地面積為33.82公頃，為北臺灣地區少數可供產業建廠使用之園區。經竹科管理局與宜蘭縣政府的共同努力招商，截至今年8月底，總計核准31家廠商進駐，標準廠房出租率已達96%，土地出租率連同核准入區廠商預計申請租用面積已達57%以上，目前仍有多家廠商申請進駐園區中。

為滿足廠房需求殷切，竹科管理局正積極興建第二期標準廠房，預計明(110)年7月完工，可提供41個廠房單元。為符合軟硬體整合智慧應用發展趨勢及在地產業特色，竹科管理局在不增加環評承諾污染總量條件下，已於今年1月爭取通過「宜蘭園區環境影響說明書(重辦環評)」，開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。

由於洽詢進駐園區情形絡繹不絕，竹科管理局及宜蘭縣政府特舉辦本次說明會，除介紹宜科整體投資環境、未來發展規劃及各項投資優惠措施外，亦邀請進駐園區廠商源科實業公司、及日計工業公司現身說法，分享投資經驗。