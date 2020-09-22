Nespresso宣布2022年全系列產品 實踐100%碳中和

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球知名咖啡大廠Nespresso 今（22）日發表品牌永續承諾，「將於二年內加速實現原訂於10年達成的品牌永續計畫藍圖，無論是家用或商務咖啡顧客，每一杯 Nespresso 咖啡都將在2022年達成碳中和目標。」

為實踐這項永續承諾，Nespresso將持續減少碳排放，同時施行生態系統造林計畫，致力於達成100%碳中和的決心。

Nespresso 執行長 Guillaume Le Cunff 表示，氣候變遷是不可抹滅的事實，應加速付諸永續行動，成就更美好的未來。因此我們承諾在 2022 年，讓每位咖啡愛好者品飲的不僅是頂級風味或珍稀難尋的高品質咖啡，更能享受每一杯咖啡都能實現碳中和的永續咖啡理念。Nespresso能引領咖啡產業成就更多正向影響力，並以行動證明改變的力量。

Nespresso企業運營端已於 2017 年達成碳中和目標，並積極更進一步將永續承諾往前推進，解決全供應鏈及產品生命週期所產生的碳排放量。

將透過以下計畫達成碳中和目標，持續減少碳排放；於 Nespresso 採購咖啡豆的咖啡農場與其周圍區域造林（內部碳抵消計畫）；同時，也支持並投資高品質的外部碳抵消專案。

計畫一為減少碳排放量：Nespresso 願景中一個關鍵要素，便是在產品價值鏈中執行去碳化（Decarbonize）。這些隨即展開的計畫包括：

持續在Nespresso運營中使用永續能源：推動 Nespresso 精品店邁向 100% 使用再生能源的目標，並在生產過程中增加生物燃氣的使用。

擴大Nespresso 產品和包裝的循環價值：製作Nespresso 的咖啡機時提高再生塑膠的使用；製作咖啡膠囊鋁殼時，則儘量選擇再生鋁或低碳原生鋁。

計畫二是 在咖啡產區農場及其鄰近土地種植樹木（內部碳抵消）：樹木是攔截大氣中的碳之最佳途徑，同時又能保護自然環境，建立可循環的農業系統。此外，樹除可提供下方咖啡樹遮蔭，增進咖啡品質和產量外，樹根也能避免土壤侵蝕和土石流等災害，並強化土壤再生能力。

Nespresso 將攜手非營利組織 Pur Projet，在哥倫比亞、瓜地馬拉、衣索比亞和哥斯大黎加等咖啡產地國家，透過種植樹木，將碳抵銷的效能提升三倍。

計畫三將加速行動，創造正向影響力（外部碳抵消）：Nespresso 也將提供相關專案資金支持，幫助森林保育和復興，並在農業社區實施乾淨能源 (Clean energy) 解決方案。

這項「碳中和承諾」是Nespresso永續里程碑的一部分，未來將持續進一步發表更多永續相關計畫及目標，包括：保育優質咖啡豆、建立有彈性的可再生咖啡農業系統、為農民創造永續生計，以及打造咖啡循環經濟。

咖啡 碳排放 農業

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