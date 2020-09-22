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吳東亮挺日方 新光三越經營權爭奪大解密

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
國內百貨業龍頭新光三越今天(22日)上午10時舉行董事會，會中推選日籍副董事長村上英之升任董事長，總經理吳昕陽升任副董事長並兼任總經理。圖／聯合報系資料照片
國內百貨業龍頭新光三越今天(22日)上午10時舉行董事會，會中推選日籍副董事長村上英之升任董事長，總經理吳昕陽升任副董事長並兼任總經理。圖／聯合報系資料照片

國內百貨業龍頭新光三越今天(22日)上午10時舉行董事會，會中推選日籍副董事長村上英之升任董事長，總經理吳昕陽升任副董事長並兼任總經理；另外，已故董事長吳東興的長子吳昕達接替父親成為東興投資的董事代表、重返新光三越百貨董事會，成為一大亮點。

消息人士指出，這場進行不到兩個小時的會議，因為疫情關係，採取跨國視訊會議進行，除了村上英之，其餘五位日籍董事都在日本；台資董監事方面，新光集團吳家第二代的東進、東亮、東昇、東勝，及第三代的昕恩、昕達、昕陽，都親自出席。

換言之，新光三越百貨董事會的13位董事與三位監察人，上午可謂全員到齊。消息人士說，「全部是男生，沒有女生，自然看不到彭雪芬（註：台新金控董事長吳東亮的夫人）」。

據了解，會議開始不久，台新金控董事長吳東亮就提議，推舉村上英之升任董事長，接替吳東興今年8月20日不幸辭世後遺留的職缺，在舉手投票之下，村上英之在13位董事當中，獲得九位董事的支持。

緊接著，村上英之推舉吳昕陽升任副董事長，並且兼任總經理，此案更是獲得13位董事當中，高達十票的支持。

消息人士指出，上午的董事會，過程平和。吳東進對於結果也相當尊重。卸下新光人壽董事長職務的他，未來會花更多時間在公益活動上。

熟悉吳東進人士指出，新光金控先前辦理乙種特別股增資，村上英之以代理董事長身分，支持新光三越百貨認購新台幣3億元，對新光金而言，村上英之領導的新光三越百貨是非常好的大股東。

新光集團吳家的各個成員，未來會繼續攜手，揮別爾虞我詐與互不信任，一起把事情做到最好，不負客戶、員工、股東與社會大眾的期待。

台新金控 新光三越 新光金控

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