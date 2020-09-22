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花仙子與全聯續前緣 推西班牙百年刀具集點換購活動

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
花仙子總經理王佳郁 記者曾仁凱／攝影
花仙子總經理王佳郁 記者曾仁凱／攝影

花仙子（1730）與全聯再續前緣，繼9月中剛結束的英國皇室御用精品餐瓷Royal Doulton集點換購案，全聯今（22）日宣布周末起換購活動接著由西班牙百年刀具ARCOS（阿科斯）接棒，背後同樣是由花仙子負責品牌代理，可望為花仙子第4季營運增添新動能。

花仙子今天舉行線上法說會，法人頭號關注焦點仍是其代理業務，花仙子前兩年因為代理瑞士鑽石鍋，與全聯合作集點換購活動大獲成功，帶動去年獲利暴衝，全年大賺超過半個股本。不過該檔活動到去年中已結束，今年少掉相關代理業務挹注，花仙子今年上半年稅後純益1.5億元，比起去年同期大幅縮水三分之一，換算每股純益2.38元。

王佳郁今天說，繼去年的瑞士鑽石鍋，今年花仙子又與全聯合作Royal Doulton換購案，剛於本月中結束，整個檔期的兌換數量符合公司原先設定的目標，但是在產品組成上，以低價的馬克杯換出比較多，高單價的餐盤兌換情況略低於預期。

惟接下來，全聯本周末起換購活動將由西班牙百年刀具ARCOS（阿科斯）接棒，這同樣是花仙子代理的品牌，可望為公司年底營運增添新動能。

王佳郁今天表示，如果扣除代理業務，花仙子包括香氛產品、清潔用品和除濕產品等三大本業，今年上半年的兩岸銷售其實是比去年同期逆勢成長，打敗疫情

王佳郁分析，新冠疫情對花仙子的影響「正面大於負面」，雖然因為疫情，花仙子的香氛類產品有受到一些阻礙，但清潔類用品需求暴增，旗下品牌茶樹莊園的抗菌清潔用品，今年上半年銷售幾乎是翻倍成長，公司確實有嚇了一跳。

如果扣除代理業務，花仙子今年上半年台灣本業銷售比去年大幅成長14%；大陸方面因為今年上半年人民幣較弱，換算回新台幣營收也有5%-6%的年增率。

全聯 疫情 西班牙

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