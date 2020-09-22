北富銀攜長榮、陽明、通關網路業者 推創新貿融服務

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

隨著台灣外銷訂單連續五個月正成長，顯示疫情解封後主要國家經濟需求已顯著回升，為力挺台灣企業「贏」接後疫情全球商機，台北富邦銀行除了現行與關貿網路、汎宇電商攜手推出「報單速融通」之服務外，並陸續與長榮海運、陽明海運合作開發「提單快易通」，最快一小時即可完成資金動撥，為客戶提供更便捷、快速且安全的新型態貿易融資服務。

北富銀表示，為了涵蓋更全面的出口物流資訊，藉由對貿融生態圈的資訊整合，提升台灣企業出口接單競爭力，現階段正積極規劃結合新科技技術，朝區塊鏈貿融生態圈邁進。

北富銀表示，雖然疫情衝擊全球出口，但台灣在台商快速移轉生產鏈及國內防疫狀況佳等多重因素帶動下，外銷訂單維持正成長，為台灣出口發展帶來喜訊。不過在訂單回溫的同時，企業日常營運和備料的資金壓力亦同步增加，今年截至7月底，北富銀中小企業出口融資平均金額與去年相比成長約38%，顯示北富銀在後疫時代，力挺中小企業爭取訂單度過挑戰。　　

有鑑於此，北富銀特別與通關網路業者及國際運輸業者合作開發創新貿易融資服務「報單速融通」及「提單快易通」，藉由導入第三方交易資訊驗證，對物流關鍵資訊進行整合，能大幅提升融資速度、風險控管透明度以及風險評估的客觀性，為確保企業隨時都有充足資金可進行原料採購及維持營運規模，增加出口接單競爭力。

使用北富銀「報單速融通」及「提單快易通」最大的優點就是方便和快速。過往中小企業的出口融資因文件查驗程序繁複，每次動撥申請約需一天才能完成，資金調度都必須提前準備，而現在透過「報單速融通」及「提單快易通」，可在強化貿融交易真實性及符合國際防制洗錢檢核的前提下大幅簡化動撥程序，最快一小時即可取得資金，不用再準備訂單、提單、裝運單等大量紙本文件，可說是企業爭取全球訂單最靈活的好幫手。

配合新服務上線，北富銀同步推出限時優惠方案，客戶在12月31日前成功申辦「報單速融通」、「提單快易通」並在簽約日起3個月內動撥，即可享核貸利率減碼0.25%優惠，同時等值美金10萬元以上的即期或遠期換匯交易，可享不限次數匯率優惠。此外，客戶若有等值美金10萬元以上的新資金定存，北富銀也提供客製化的優惠利率，讓客戶省息又有利。

北富銀 疫情

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