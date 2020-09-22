研究報告顯示 血液中金屬濃度超標恐不孕　

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

近期鉛中毒議題備受社會關注，其實，除了不合格的藥材有重金屬含量過高的問題，現代工業化日趨嚴重的生活環境汙染，例如空汙、餐具上的色彩塗料、老舊社區的水管管線，飲食如深海大型魚類、黑白切等動物內臟，都使血液中重金屬超標趨勢上升。TFC台北婦產科診所生殖中心副院長何彦秉特別提醒，血液中砷、鉛、汞、鎘等重金屬含量過高，從生殖醫學到母胎醫學皆有風險，患者恐面臨卵巢早衰、精蟲品質不佳、胚胎受精及發育困難，導致懷孕成功率下降，而血鉛濃度高的孕婦更可能面臨子癇前症(妊娠毒血症)與流產等。

何彦秉表示，準備懷孕的族群常聽說補充「鐵」、「鋅」有助於提升精、卵品質，但過量的鉛、鎘、砷、汞等重金屬在體內，會影響體內酵素發揮作用；甚至直接影響腦下垂體的分泌，內分泌系統包括腎上腺、甲狀腺、生殖腺等等皆受其擾，造成卵巢、睪丸等生殖系統的異常。儘管透過試管嬰兒治療求孕，但精卵的品質差、數量少，療程本身困難度就會增加，更不能忽視血鉛濃度對成功率的影響。

何彦秉進一步補充，近10年間，國外不少研究報告顯示，試管嬰兒成功率受血液中重金屬濃度顯著的影響，女性血液中重金屬含量即使在美國疾病管制局所訂定的最低容許標準之下，高血鉛濃度族群接受療程後的成功率仍有明顯幅度的下降。根據2016年<歐洲婦產科暨生殖期刊>刊登的文獻，試管療程失敗族群之血液含鉛量，與成功懷孕族群的數值有明顯差異。血鉛濃度較高的話，不僅成熟卵數減少，著床率、懷孕率、活產率都明顯下降。

根據2018年刊登的歐洲研究亦指出，血液中鉛、鎘、砷濃度高者，試管成功率整體上較差，尤其是血鉛族群須使用更大劑量的促排藥物。該研究特別提到，抽菸也是造成血鉛濃度偏高的原因(抽菸者的砷、汞含量也偏高)。因此，除了空氣中的汙染源，菸害問題也是育齡族群得注意的問題。

TFC營養師鍾佩瑾補充，重金屬多半為脂溶性，特別容易累積在內臟（如：肝臟）、內臟周邊脂肪、甚至身體脂肪累積多的部位而難以代謝，且微量的重金屬在體內就能導致代謝異常、發炎反應，比起其他環境荷爾蒙（像是塑化劑）更快危害健康與孕氣。

要避免重金屬從口入，餐具建議選用304不銹鋼、陶瓷或玻璃，以白色、無色彩塗料為佳，像筷子上的彩漆就含有鉛及有機溶劑苯等物質，陶瓷餐具內壁的釉彩也含有鉛、汞、鎘等重金屬。重金屬易累積在肝臟、腎臟等解毒、排毒器官，因此，想懷孕的族群，飲食應『避免過量攝取』動物內臟、食物鏈頂端的深海魚類、潮間帶的貝殼類(如牡蠣)。若選擇魚類，建議育齡族群可以選背鰭是藍色、約手掌大小的中型魚類，含有較多Omega-3必須脂肪酸。要排毒則可多攝取當季蔬菜，例如葉菜類、菇類、木耳等，其中水溶性與非水溶性的膳食纖維，能阻擋腸道吸收有害物質；辛香料如蔥、薑、蒜、九層塔、茴香、胡椒、香菜等等，其特殊香氣成分，可與重金屬螯合也有利於排毒；而顏色豐富的蔬果含較多植化素，能增加身體抗氧化的能力，減少重金屬對於身體的傷害的同時，也有助孕效果。

現今有太多環境、飲食受重金屬汙染，使育齡族群更早面臨不孕；血液中的重金屬濃度可能提高試管療程困難度，何彦秉醫師呼籲，計畫懷孕的族群，從年輕就要多方面注意健康，至於血鉛造成卵巢早衰、精蟲品質不佳，透過AMH卵巢庫存量檢測、精液檢查即可確認並及早冷凍。

重金屬 懷孕 試管嬰兒

延伸閱讀

艾瑪史東遭爆秘婚懷孕　巨肚尺寸太驚人！

大家都說「蛋」不會讓膽固醇過高，卻沒告訴你吃多竟有心臟衰竭風險！醫學教授建議一週吃幾顆蛋最好

撕心裂肺的胸痛！主動脈剝離成因、症狀、預防方式一次看

美籍女北京化療急性血癌 煎熬四個月來台救命成功

相關新聞

LINE TAXI上線一周年 用戶突破百萬

LINE TAXI叫車平台今（22）日舉辦上線一周年活動，公布LINE TAXI合作車隊TaxiGo車輛數突破6,500...

吳東亮挺日方 新光三越經營權爭奪大解密

國內百貨業龍頭新光三越今天(22日)上午10時舉行董事會，會中推選日籍副董事長村上英之升任董事長，總經理吳昕陽升任副董事...

日月光高雄廠無車日 整合多元綠色運具

日月光高雄廠自2016年起，連續5年舉辦無車日活動，逐步導入效率與品質兼具的交通運具，建構加工區的完善綠能交通網絡。「第...

勞動部：中秋節為法定休假日 雇主應給假給薪

勞動部今（22）日表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定民俗節日「中秋節」（今年為國曆10月1日）為應放假之日（...

穩定為先 新光三越董座日方接任、吳昕陽任副董兼總座

百貨龍頭新光三越前董事長吳東興上月過世，今舉行董事會選出由原副董事長村上英之接任新董座，而吳東興次子吳昕陽接任副董事長兼...

「鋼鐵雙雄」中鋼、義聯以調薪為引擎 各奔里程碑

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中鋼與義聯集團表現韌性並正向思考，積極為員工加薪3%以上，並且與各自的願景政策相呼應。中鋼明年...

類包機前進南台灣 華航高雄首發團即日開賣

中華航空近期推出「小小空服員夢想起飛」微出國體驗，獨家活動獲得熱烈好評，為回饋南部旅客對華航的支持，將於10月9日再推出...

中鋼轉盈 平均調薪3%追溯自4月生效

鋼市轉佳，中鋼8月稅前淨利新台幣1.75億元，由虧轉盈，為了激勵員工士氣，中鋼宣布調薪計畫，平均調幅3%，並且追溯到今年...

苗栗就業中心9月23日徵才 17家廠商提供逾500職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署9月23日上午9點到下午1點，在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）辦理現場徵才活動，17家...

航空貨運增飛大陸 卡關

新冠肺炎疫情延燒全球，國際航空客運呈半停擺狀態，但貨運仍然暢旺，各航空公司靠貨運支撐營運。因應貨運需求，交通部今年6月曾...

賓士擴大在台投資 斥資7億設物流中心

豪華進口車龍頭Mercedes-Benz昨（21）日宣布，要擴大在台投資，為拓展零件倉儲規模投入近7億元，於彰化濱海工業...

口罩利潤高…紡織業新戰場

進入後疫情時代，口罩成為民眾必備的日常配件，如同流行服飾，吸引國內紡織廠搶進，除紡織股王儒鴻，包括聚陽、遠東新、宏遠、如...

熱門新聞

面對新台幣升值新時代 謝金河：這產業壓力很大

新台幣好強，繼續衝向28！該買美元嗎？投資大咖5點建議

台積電敵得過少子化嗎？同行曝關鍵：完全不是問題

半導體搶才！畢業於「這5所學校」最吃香

新光三越董座由日方出任 吳昕陽升副董

吳東亮挺日方 新光三越經營權爭奪大解密

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。