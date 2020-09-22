六福攜手東武鐵道 犀牛妹艾瑪將遠嫁日本
922世界犀牛日台日攜手號召民眾紅鼻子挺犀牛，六福（2705）今（22）日攜手東武鐵道一起宣布，犀牛妹艾瑪將遠嫁日本。六福集團長期為環境永續推出很多策略作，包括不賣魚翅，一路從動物保育從基礎做起，把艾瑪嫁到日本，可以讓犀牛血緣豐富化。
六福旅遊集團董事長莊豐如致詞時表示，全球野生犀牛瀕臨滅絕，人類非法盜獵是主要原因之一，為喚起全球對犀牛生存危機的重視，世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」，六福旅遊集團成立半世紀來，以環境永續為理念，把六福作為推動環境永續、動物保育的大平台 為全世界的動物保育盡心。
莊豐如指出，六福是台灣最大的開放式野生動物園，更是亞洲最大犀牛繁育基地，在全球犀牛因盜獵面臨瀕危之際，六福旅遊集團與莊福文教基金會長期致力犀牛保育，台日攜手串聯，將六福村的白犀牛艾瑪嫁到日本東武動物園，共同用行動為犀牛的繁衍盡心。
莊福文教基金會董事長莊秀石也表示，莊福文教基金會長期關注全球瀕危動物・在1979年六福村野生動物園開幕時從非洲引進8隻白犀牛提供最接近大自然的環境，讓犀牛們安心地在這裡繁衍後代近年來每年都迎接新生兒，至今園區裡共有23隻白犀牛，六福已成為亞洲最大的犀牛繁育基地，很高興今天能跟日本東武鐵道集團以及東武動物公園合作，進行台灣史上最大的瀕危動物輸出計畫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言