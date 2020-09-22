日月光高雄廠無車日 整合多元綠色運具

日月光高雄廠自2016年起，連續5年舉辦無車日活動，逐步導入效率與品質兼具的交通運具，建構加工區的完善綠能交通網絡。「第五屆日月光無車日」於今（22）日盛大展開，為了持續擴大周邊地區的運輸路網，讓區內從業人員及社區夥伴得以行動支持綠色運輸。

今日在高雄市政府經發局副局長高鎮遠、交通局專門委員林弘慎、環保局科長林燦銘，與經濟部加工出口區管理處處長黃文谷的見證下，日月光高雄廠號召高雄市捷運局、港都客運公司、南台灣客運公司、Ubike公司，共同簽屬「園區交通網共構合作意向書」，以多元友善的綠色運具整合為目標，攜手落實節能減碳的永續理念。

日月光以階段性目標逐步推動綠色運具，2017年邁開第一步，規劃以電動巴士全面取代柴油巴士，建構區內綠色接駁網，到今年已逾2千人的日使用人次，已較2016年成長50%；第二步鼓勵員工使用電動機車，與Gogoro、光陽合作提供專屬購車優惠，規劃綠能專屬停車位，目前已有近350名綠能車主；第三步導入共享運具，包含其昜與WeMo共享機車服務，於區內及鄰近廠區大樓密度高的地方增設站點，便於同仁上下班使用，每月平均使用時間達14,511分鐘，較去年成長75%。

日月光除了致力改變人員使用習慣，更要表揚將習慣日常化的同仁，特與高雄捷運局合作，自9月7日起，每日早晚搭乘捷運至園區出站上班的第921、922、923位民眾，不僅限於日月光同仁，舉凡區內從業人員、居住鄰近的社區朋友們，均可獲得「30天無限搭乘體驗卡」，近20日的活動，共計130位幸運寵兒獲得，鼓勵大家一齊響應綠能環保。

日月光集團高雄廠資深副總周光春表示，近5年來日月光串連各式綠色運具，接駁網絡也日漸成形，著實影響同仁在交通使用行為上的改變，區內的事故件數也較5年前減少66%，接下來的目標，日月光將與市府、交通運輸業者共同持續擴展園區綠能行動網的範圍，以安全無虞的交通，舒緩高雄交通的壓力，共同落實綠能環保新生活。