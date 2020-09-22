「鋼鐵雙雄」中鋼、義聯以調薪為引擎 各奔里程碑

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中鋼與義聯集團表現韌性並正向思考，積極為員工加薪3%以上，並且與各自的願景政策相呼應。中鋼明年將迎接建廠50年大慶；高雄最大商業開發案義享天地則第4季試營運，掌握每年逾百億元的現金流。二大集團以加薪為引擎，各自奔向新的里程碑。

多位中鋼人指出，中鋼薪資結構除了本薪之外，還有占比接近三成的產銷獎金，長達三季來因營運進入低潮，產銷獎金全面歸零，等同薪水打七折，有房貸、車貸、甚至學貸壓力的同仁相當辛苦，重點在於加薪對鼓舞士氣最有助益，必定回報在工作績效上。

中鋼行政副總張秋波表示，近期營運受中美貿易戰、國際關稅壁壘影響，以及全球新冠肺炎疫情擴散，世界各地陸續封城鎖國衝擊，全球大鋼廠營運艱困。新日鐵罕見連續兩年虧損，WSA（世界鋼鐵協會）競爭力排名第一的南韓浦項鋼鐵也難倖免。

反觀中鋼在全體同仁團結彼此、積極因應下，努力降低成本增加利潤，今年累計至8月已節省33.15億元支出，中鋼第2季營運績效EBITDA比浦項、新日鐵、JFE等各大鋼廠都好，凸顯中鋼人在低迷的處境下仍可創造佳績的韌性。

此外，義享天地A館開發案是地下6層、地上31層的超高建築，總樓地板面積7.7萬坪，導入國際連鎖萬豪酒店客房數700餘間為港都最大規模，加上超大型精品百貨購物中心，全案斥資370億元，是高雄近15年來最大投資案，而且軟硬體「領先市場20年以上」，市場預期高雄飯店與零售業市場將重新洗牌。