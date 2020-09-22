快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「鋼鐵雙雄」中鋼、義聯以調薪為引擎 各奔里程碑

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼、義聯鋼鐵雙雄以調薪為引擎，各奔里程碑。
中鋼、義聯鋼鐵雙雄以調薪為引擎，各奔里程碑。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中鋼與義聯集團表現韌性並正向思考，積極為員工加薪3%以上，並且與各自的願景政策相呼應。中鋼明年將迎接建廠50年大慶；高雄最大商業開發案義享天地則第4季試營運，掌握每年逾百億元的現金流。二大集團以加薪為引擎，各自奔向新的里程碑。

多位中鋼人指出，中鋼薪資結構除了本薪之外，還有占比接近三成的產銷獎金，長達三季來因營運進入低潮，產銷獎金全面歸零，等同薪水打七折，有房貸、車貸、甚至學貸壓力的同仁相當辛苦，重點在於加薪對鼓舞士氣最有助益，必定回報在工作績效上。

中鋼行政副總張秋波表示，近期營運受中美貿易戰、國際關稅壁壘影響，以及全球新冠肺炎疫情擴散，世界各地陸續封城鎖國衝擊，全球大鋼廠營運艱困。新日鐵罕見連續兩年虧損，WSA（世界鋼鐵協會）競爭力排名第一的南韓浦項鋼鐵也難倖免。

反觀中鋼在全體同仁團結彼此、積極因應下，努力降低成本增加利潤，今年累計至8月已節省33.15億元支出，中鋼第2季營運績效EBITDA比浦項、新日鐵、JFE等各大鋼廠都好，凸顯中鋼人在低迷的處境下仍可創造佳績的韌性。

此外，義享天地A館開發案是地下6層、地上31層的超高建築，總樓地板面積7.7萬坪，導入國際連鎖萬豪酒店客房數700餘間為港都最大規模，加上超大型精品百貨購物中心，全案斥資370億元，是高雄近15年來最大投資案，而且軟硬體「領先市場20年以上」，市場預期高雄飯店與零售業市場將重新洗牌。

中鋼 加薪 疫情

延伸閱讀

中鋼轉盈 平均調薪3%追溯自4月生效

影／Corvette拔了引擎更猛！Genovation GXE下賽道大展實力！

鋼市強漲 Q4行情大好

中鋼單月可望提前轉盈 估營收重返300億大關

相關新聞

日月光高雄廠無車日 整合多元綠色運具

日月光高雄廠自2016年起，連續5年舉辦無車日活動，逐步導入效率與品質兼具的交通運具，建構加工區的完善綠能交通網絡。「第...

勞動部：中秋節為法定休假日 雇主應給假給薪

勞動部今（22）日表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定民俗節日「中秋節」（今年為國曆10月1日）為應放假之日（...

穩定為先 新光三越董座日方接任、吳昕陽任副董兼總座

百貨龍頭新光三越前董事長吳東興上月過世，今舉行董事會選出由原副董事長村上英之接任新董座，而吳東興次子吳昕陽接任副董事長兼...

「鋼鐵雙雄」中鋼、義聯以調薪為引擎 各奔里程碑

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中鋼與義聯集團表現韌性並正向思考，積極為員工加薪3%以上，並且與各自的願景政策相呼應。中鋼明年...

類包機前進南台灣 華航高雄首發團即日開賣

中華航空近期推出「小小空服員夢想起飛」微出國體驗，獨家活動獲得熱烈好評，為回饋南部旅客對華航的支持，將於10月9日再推出...

中鋼轉盈 平均調薪3%追溯自4月生效

鋼市轉佳，中鋼8月稅前淨利新台幣1.75億元，由虧轉盈，為了激勵員工士氣，中鋼宣布調薪計畫，平均調幅3%，並且追溯到今年...

苗栗就業中心9月23日徵才 17家廠商提供逾500職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署9月23日上午9點到下午1點，在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）辦理現場徵才活動，17家...

晟德轉投資 啟動A+H掛牌

晟德集團轉投資大陸北京加科思公司，啟動在港股掛牌，近期已向港交所遞件申請，推估今年第4季可望順利達陣；據傳，加科思在港股...

晟德集團拓版圖 還有大戲

晟德集團投資布局分布海內外，投資超過20家公司，並有九家已成功進入各國資本市場；晟德旗下已掛牌的轉投資公司中，有兩家在香...

航空貨運增飛大陸 卡關

新冠肺炎疫情延燒全球，國際航空客運呈半停擺狀態，但貨運仍然暢旺，各航空公司靠貨運支撐營運。因應貨運需求，交通部今年6月曾...

賓士擴大在台投資 斥資7億設物流中心

豪華進口車龍頭Mercedes-Benz昨（21）日宣布，要擴大在台投資，為拓展零件倉儲規模投入近7億元，於彰化濱海工業...

口罩利潤高…紡織業新戰場

進入後疫情時代，口罩成為民眾必備的日常配件，如同流行服飾，吸引國內紡織廠搶進，除紡織股王儒鴻，包括聚陽、遠東新、宏遠、如...

熱門新聞

經濟解析／兩岸關係疫後恐怕也回不去

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

美企又一家 英特爾准供貨華為

銀行理專做假報表瞞客戶投資虧損 被金管會糾正

中鋼轉盈 加薪3%

林百里：6G五年後出現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。